Federica Nargi e Matri, confessioni piccanti da Cattelan: "A Ballando con le stelle..."

La coppia formata da Alessandro Matri e Federica Nargi si è confessata ai microfoni di 'Hot Ones', il talk show di RaiPlay condotto da Alessandro Cattelan e mutuato da un format statunitense. Alla domanda su chi dei due sia più geloso, la showgirl ha risposto: “Oggi c’è una sana gelosia. Inizialmente lo ero molto, forse perché ero più piccola. Ero molto gelosa della sua vita, della sua carriera, di non poter essere vicina a lui e non avere la situazione sotto controllo. Sono una abituata ad avere sempre le situazioni sotto controllo e forse inizialmente questa cosa mi destabilizzava un po’. Oggi sono ancora gelosa , ma forse lui lo è un po’ più di me e ogni tanto mi arrivano le sue pizzicatine!”. Pronta la precisazione dell'ex attaccante di Juve, Lazio e Milan, oggi commentatore tv: “Un pochino più geloso non tanto di più, dai! - le parole di Matri - ma nulla di patologico, solo che, se c’è qualcosa che mi dà fastidio, lo dico apertamente, le arrivano le pizzicatine per farla pensare!”.

Ballando con le stelle e il matrimonio

Terza a 'Ballando con le stelle' in coppia con Luca Favilla, Federica Nargi racconta la sua esperienza: "Mi sono divertita molto! È stata un’esperienza pazzesca che mi ha messo alla prova non solo a livello fisico, ma anche a livello emotivo e mentale. Raccontarmi, aprirmi e lasciarmi andare era la cosa che mi spaventava di più. Sono partita con mille paure: paura del giudizio, di non essere all’altezza, di lasciare le bambine. Quattro mesi sono stati lunghissimi e ho dovuto superare molti miei limiti”. Alessandro Matri ha invece parlato della sua carriera calcistica: “Uno dei periodi up è stato quello alla Juve, dove ho segnato anche il mio gol più importante in Coppa Italia. Poi quello down è stato quando sono andato al Milan. Ci tenevo tanto a tornare dove ero cresciuto, far bene nella squadra che tifavo. Erro stato messo in discussione anche alla Juve quindi avevo voglia di dimostrare il mio valore, invece ho fallito totalmente. Ci sono stato male e ci ho sofferto molto e ho fatto un po’ di fatica per riprendermi. Nella mia carriera però ci ho sempre riprovato mettendomi sempre in discussione, perché non avrei mai accettato di essere sopportato”. A proposito del matrimonio, che ancora non c'è nonostante un amore nato nel 2009, Nargi rivela: “Abbiamo una famiglia stupenda che va al di là del matrimonio, la nostra unione è molto importante. Se dovessi però sposarmi farei una festa semplice con pochi pochi amici". “Io no!- controbatte Matri - farei un festone perché avrei paura di dimenticare qualcuno”.