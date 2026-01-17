Cristiano Ronaldo e Georgina non possono più vivere nella loro villa dei sogni  

Doveva essere il buen retiro perfetto, lontano dai riflettori e dal rumore del mondo. Dove traslocare dopo il ritiro sempre più imminente . Invece si è trasformato in un vero e proprio grattacapo. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez hanno deciso di mettere in vendita la maxi villa che stanno costruendo in Portogallo da sei anni, chiudendo un progetto nato con le migliori intenzioni e finito tra problemi, ritardi e mancanza di privacy.

I vicini infrangono il sogno di Cristiano e Georgina in Portogallo

L’idea prende forma nel 2019: CR7 vuole una casa "definitiva" per la famiglia, un rifugio super protetto immerso nel verde. La scelta cade su una delle zone più esclusive del Portogallo, tra campi da golf, centri ippici e residenze di lusso. Sulla carta, il posto giusto per vivere tranquilli. A Cascais, località balneare vicina a Lisbona. La villa sorge su un terreno di circa 12 mila metri quadrati ed è pensata in grande stile: giardini curatissimi, piscina all’aperto, maxi vetrate, palestra privata, spa e ambienti progettati nei minimi dettagli. Ma il problema arriva presto: la privacy. Da alcuni punti panoramici circostanti, tra fairway e percorsi pedonali, la proprietà risulta visibile. Un dettaglio inaccettabile per una superstar come il calciatore, che aveva immaginato diverso livello di riservatezza.

Cristiano Ronaldo e Georgina costretti a vendere la villa portoghese

Secondo i media portoghesi, Cristiano avrebbe provato a comprare i terreni adiacenti per ampliare la tenuta e creare una barriera naturale. Tentativo fallito: i proprietari hanno detto no, chiudendo di fatto l’unica strada per isolare completamente la villa. A questo si sono aggiunti ritardi nei lavori, problemi nelle forniture, cambi nel team tecnico e l’addio dell’architetto principale a progetto in corso. Non solo: alcune questioni legali hanno imposto modifiche strutturali, facendo lievitare i costi. Il risultato? Budget triplicato e stress continuo. Alla fine, la decisione più netta: mettere tutto sul mercato e voltare pagina. Il prezzo richiesto è vicino ai 35 milioni di euro, cifra che racconta il livello del lusso ma anche l’enorme investimento sostenuto.