Cristiano Ronaldo, il ritiro si avvicina: "Piangerò ma sono pronto. Messi? Non è migliore di me"

Il conto alla rovescia è iniziato ma Cristiano Ronaldo non ha ancora deciso quando appendere gli scarpini al chiodo. Il fuoriclasse portoghese, oggi 40enne e in forza all’Al Nassr , si prepara a salutare il calcio giocato ma con la stessa lucidità e disciplina che lo hanno reso una leggenda. In una lunga intervista con l’amico e giornalista Piers Morgan, CR7 ha confessato di essere consapevole che il momento dell’addio è vicino: "Sarà presto, sarà dura, ma penso che sarò pronto. Probabilmente piangerò ...nulla è paragonabile all’adrenalina di un gol, ma mi preparo da anni a questo momento".

Quando si ritira Cristiano Ronaldo

Un traguardo personale, però, lo tiene ancora acceso: raggiungere i 1.000 gol in carriera (oggi è fermo a 951). Dopo, tutto il resto sarà famiglia, calma e - forse - un po’ di normalità. "Voglio essere più presente con i miei figli. Seguire Cristiano Jr., che ora ha l’età in cui si fanno cose stupide. E passare tempo con Bella, che ha tre anni e mi manca tanto quando viaggio", ha raccontato il campione, mostrando un lato più tenero e intimo. Ma l’intervista non è stata solo introspezione. Con il suo solito ego scintillante, Ronaldo ha toccato anche il tema della rivalità eterna con Messi: "Leo migliore di me? Non sono d’accordo. Non voglio essere umile".

La proposta di matrimonio di Cristiano Ronaldo

CR7 ha anche rivelato nuovi dettagli sulla sua proposta di matrimonio a Georgina Rodríguez, madre di tre dei suoi sei figli. Non pianificata, ma piena d’amore. "Era notte fonda, avevo l’anello in tasca e i miei figli sono entrati gridando: ‘Papà, chiedi alla mamma di sposarti!’ Non mi sono inginocchiato, non avevo preparato nulla, ma è stato un momento bellissimo. Non sono romantico, ma lo sono a modo mio". Contrariamente a quanto trapelato di recente, la data del matrimonio non c’è ancora e neppure la location. "A lei non piacciono le grandi feste quindi rispetterò le sue decisioni".

Quante auto possiede Cristiano Ronaldo

E dopo il calcio, tra una dichiarazione d’amore e l’altra, c’è spazio anche per un piccolo segreto da collezionista: "Quante auto ho? Non lo so, ho perso il conto. Forse 40 o 41. Non le guido mai, controllo solo che siano pulite e poi tornano in garage". Forse il prossimo gol di Cristiano non sarà in campo bensì nella vita: una nuova stagione fatta di famiglia, serenità e, chissà, qualche corsa in auto... finalmente accesa.