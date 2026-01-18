Federica Pellegrini e la dedica d'amore di Matteo Giunta in tv. Poi svelano come sarà il parto
Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono stati ospiti di Verissimo oggi pomeriggio (domenica 18 gennaio). La coppia è sempre più affitata e sta aspettando la nascita della seconda figlia. Federica, infatti, è al settimo mese di gravidanza dopo aver già dato alla luce Matilde, la primogenita. In tv è andata in scena una vera e propria dichiarazione d'amore da parte di Matteo per la sua compagna: "Sono due anni che siamo più distrutti che freschi. Ma siamo felici. Ogni anno sono più innamorato di Federica, è sempre una scoperta. Lei ride perché non ci crede. Mi sono innamorato di lei prima come donna e come atleta e adesso come mamma".
Federica Pellegrini e il parto ad aprile
Intanto, il giorno più importante si avvicina: la bambina nascerà ad inizio aprile. Federica ha già deciso: niente parto in acqua. "Proveremo ad essere più precisi possibili. C'è stato un cesareo d'emergenza la prima volta, stavolta sarà programmato", ha detto l'ex nuotatrice. Il nome è stato già deciso ma non viene svelato: "Il nome l'ha scelto Matilde. E' una appassionata di libri e in particolare di uno. Questo nome è entrato nelle nostre teste". Giunta aggiunge dei dettagli: "Matilde significa guerriero, quest'alto pace...". Ancora: "Sono molto contento, ma preoccupato. Contento principalmente perché Matilde avrà una sorellina. Sarò in netta minoranza, quindi forse prenderemo un cane maschietto...".
Matilde e le convulsioni febbrili
Giunta ricorda i problemi di salute avuti da Matilde: "Stavo rientrando da Dublino, ero a Brescia, quando lei mi chiama: stava correndo in ospedale con la piccola. Sono arrivato subito. Sono stati momenti difficili, ti senti impotente, ma è stata seguita bene dai medici. Quando la piccola è arrivata lì sapevamo di essere in buone mani. Eravamo però impotenti". Federica ne parla apertamente: "Tanti genitori ci hanno detto che è un passaggio quello delle convulsioni febbrili. Quando la temperatura si alza, il sistema di Matilde va in blocco. Da fuori la vedi proprio irrigidirsi e spegnersi. Provo una paura incredibile. Succede per pochi secondi, ma sembrano un’eternità. I medici ci hanno detto che queste convulsioni febbrili hanno un loro corso naturale. Dobbiamo stare attenti che la temperatura non si alzi troppo, va controllata. Sono bruttissimi momenti: gira gli occhi all’indietro e non risponde per pochi secondi. Io divento molto lucida. Ma poi, quando va tutto bene, ho un calo. Lì per lì sono molto fredda. Avevo mamma a casa. L’ho avvolta in una coperta e siamo saliti in macchina verso l’ospedale. Spesso ha la febbre perché va al nido. È successo anche da poco con l’ultima influenza. Impacchi e va controllata. L’influenza non la possiamo vivere in maniera tranquilla".
Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono stati ospiti di Verissimo oggi pomeriggio (domenica 18 gennaio). La coppia è sempre più affitata e sta aspettando la nascita della seconda figlia. Federica, infatti, è al settimo mese di gravidanza dopo aver già dato alla luce Matilde, la primogenita. In tv è andata in scena una vera e propria dichiarazione d'amore da parte di Matteo per la sua compagna: "Sono due anni che siamo più distrutti che freschi. Ma siamo felici. Ogni anno sono più innamorato di Federica, è sempre una scoperta. Lei ride perché non ci crede. Mi sono innamorato di lei prima come donna e come atleta e adesso come mamma".
Federica Pellegrini e il parto ad aprile
Intanto, il giorno più importante si avvicina: la bambina nascerà ad inizio aprile. Federica ha già deciso: niente parto in acqua. "Proveremo ad essere più precisi possibili. C'è stato un cesareo d'emergenza la prima volta, stavolta sarà programmato", ha detto l'ex nuotatrice. Il nome è stato già deciso ma non viene svelato: "Il nome l'ha scelto Matilde. E' una appassionata di libri e in particolare di uno. Questo nome è entrato nelle nostre teste". Giunta aggiunge dei dettagli: "Matilde significa guerriero, quest'alto pace...". Ancora: "Sono molto contento, ma preoccupato. Contento principalmente perché Matilde avrà una sorellina. Sarò in netta minoranza, quindi forse prenderemo un cane maschietto...".