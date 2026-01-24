Victoria Beckham e la verità sul ballo "inappropriato" al matrimonio del figlio

Lo sfogo di Brooklyn Beckham contro i genitori David e Victoria continua a far discutere tra polemiche, meme e ricostruzioni spesso fantasiose. Tra le accuse rivolte alla famiglia , una in particolare ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica: quella di un presunto ballo "inappropriato" tra lui e la madre durante il matrimonio del 26enne con Nicola Peltz. Nelle storie pubblicate su Instagram, il primogenito di Becks e Posh Spice ha chiarito di non voler più tentare una riconciliazione con i genitori, accusandoli di aver mancato di rispetto alla moglie e di aver cercato di controllarlo e umiliarlo. Poi il riferimento diretto alla festa di nozze, celebrata nel 2022: "Mia madre ha ballato in modo inappropriato con me davanti a tutti", ha scritto. Un’espressione che, complice l’assenza di immagini o video, ha acceso la curiosità - e l’ironia - dei social. Qual è la verità?

La verità sul ballo di Victoria Beckham al matrimonio del figlio

A intervenire per chiarire l’episodio è stato Fat Tony, il dj presente alla festa, che ha raccontato la sua versione dei fatti ai microfoni di This Morning su ITV. "Non c’è stato nulla di sensuale", ha precisato. "Victoria non indossava una tuta in lattice né ha fatto mosse da Spice Girl". Secondo il racconto, tutto sarebbe nato durante l’esibizione di Marc Anthony, invitato a cantare al ricevimento. Il cantante avrebbe chiamato Brooklyn sul palco. "Tutti si aspettavano che Nicola lo raggiungesse per il primo ballo", ha spiegato il dj. Invece Anthony avrebbe invitato a salire sul palco "la donna più bella della stanza", riferendosi però a Victoria Beckham e non alla sposa. Un equivoco che avrebbe provocato la reazione emotiva di Nicola Peltz, scoppiata in lacrime e uscita dalla sala. Sempre secondo Fat Tony, Victoria avrebbe raggiunto il figlio sul palco, mentre Brooklyn sarebbe apparso "devastato". A rendere la situazione ancora più imbarazzante, una battuta di Marc Anthony: "Metti le mani sui fianchi di tua madre", avrebbe detto al giovane Beckham. "È stato strano per tutti nella stanza", ha concluso il dj.

L'altra versione sul ballo di Victoria Beckham col figlio

Una versione che non coincide però con quanto riportato da British Vogue, secondo cui sarebbe stato lo stesso Brooklyn a chiedere alla madre di salire sul palco per ballare con lui. Ad alimentare il mistero contribuisce anche la gestione delle immagini di quel giorno. Agli invitati fu chiesto di consegnare i telefoni, sostituiti con dispositivi a conchiglia capaci solo di scattare fotografie. Un unico video del ballo venne realizzato dal videomaker ufficiale e consegnato alla coppia. Secondo quanto riferito, la società di produzione avrebbe poi cancellato la propria copia dopo sei mesi, lasciando Brooklyn e Nicola come unici detentori del filmato.