Alice Campello vende i vestiti di Morata su Vinted? La verità è un'altra  

La separazione tra Alice Campello e Morata continua a generare chiacchiere e discussioni. Mentre l'annuncio ufficiale della coppia non è ancora arrivato - si attende un comunicato congiunto nei prossimi giorni - un dettaglio ha attirato l'attenzione dei più curiosi. Sull'account Vinted dell'influencer e imprenditrice è spuntata una camicia da uomo . Per molti del calciatore del Monza. L’annuncio ha inevitabilmente alimentato interpretazioni fantasiose: c’è chi ha parlato di una presunta vendetta, chi invece ha commentato in toni negativi la scelta della Campello, descrivendola come una donna senza cuore. La verità, tuttavia, è ben diversa.

È vero che Alice Campello ha messo in vendita gli abiti di Morata?

A chiarire l'equivoco è stata la stessa Alice Campello, che ha contattato privatamente l’esperta di gossip Deianira Marzano. La camicia in questione, pur essendo da uomo, apparteneva a lei: amante degli abiti oversize, l’aveva acquistata tempo fa, ma non le calzava bene. Poi ha spiegato: "Ovviamente non gestisco io l'account, do uno scatolone ogni tanto alla mia assistente e l'ha pubblicato con un pessimo tempismo". Dunque, nessuna vendetta, solo un abito che non le andava più.

La nuova separazione tra Alice Campello e Alvaro Morata

Ci hanno provato, ma a quanto pare non era destino. Dopo aver dato una seconda possibilità al loro rapporto, Alice Campello e Alvaro Morata non vivono più insieme. Il calciatore ha lasciato la casa di famiglia per trasferirsi in una abitazione a pochi minuti da quella dell’ex moglie, madre dei suoi quattro figli. E a un giornalista spagnolo avrebbe confidato: "Alice resta la donna della mia vita ma non ha funzionato. Non ci sono terze persone".