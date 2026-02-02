Belen: "Quattro anni difficili. Non ho ancora il passaporto italiano"

Quattro anni complessi, segnati da attacchi di panico e da una fragilità vissuta anche sotto i riflettori. Belen Rodriguez si è raccontata nello studio di Che tempo che fa, ospite di Fabio Fazio nella puntata del primo febbraio sul Nove. "Ho passato tre o quattro anni molto difficili, i più complicati della mia vita. Succede, può capitare" , ha fatto sapere la showgirl argentina, ripercorrendo un periodo segnato da momenti di forte disagio.

Gli anni difficili di Belen, il racconto a Che tempo che fa

Belen è tornata in particolare su un episodio legato a un impegno pubblico affrontato dopo un attacco di panico e sotto l’effetto di farmaci: "Mi è capitato spesso di trovarmi in quello stato di intontimento. In altre occasioni andavo a dormire, ma quella volta era un impegno di lavoro e ho deciso di andare avanti, di non dire no". Una scelta che l’ha esposta: "Rivedermi così mi ha imbarazzata. Mi sono sentita piccola, come se mi stessi spogliando davanti a tutti. Ma poi ne esci più forte: capisci quanto stai soffrendo e a un certo punto dici “basta”".

Belen non ha il passaporto italiano

In Italia da circa vent’anni, Belen ha parlato nel salotto di Fazio anche del suo legame con il Paese: "Gli italiani per me sono una grande famiglia che mi ha accompagnata in questo percorso". Non senza una nota ironica sul passaporto: "Dopo vent’anni non mi hanno mai dato la cittadinanza. Sono stata anche sposata, ma ho chiesto il divorzio prima dei cinque anni. Non sono stata nemmeno furba", ha detto con un sorriso riferendosi al matrimonio con Stefano De Martino.

Cosa farà Belen a Sanremo 2026

Nell'immediato futuro di Belen c'è anche un ritorno a Sanremo, palco dove è stata già altre tre volte. "Sarò nella serata dei duetti, ma non come cantante. Ci saranno personaggi un po’ improbabili. Possiamo dire che io ci sarò, il resto no", ha anticipato, lasciando spazio alla curiosità. La Rodriguez accompagnerà Samurai Jay nella serata di venerdì 27 febbraio.