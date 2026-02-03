Alice Campello rompe il silenzio sulla separazione da Morata: "Questo è ciò che conta"

Dopo settimane di silenzio mediatico, Alice Campello ha rotto il riserbo sulla sua situazione sentimentale, a seguito della conferma della separazione definitiva da Alvaro Morata . La coppia ha deciso di porre fine a un matrimonio durato quasi nove anni, durante i quali hanno avuto quattro figli: i gemelli Alessandro e Leonardo, Edoardo e la piccola Bella. L’influencer è stata recentemente avvistata a Madrid mentre si recava in un ristorante con un’amica. Pur mantenendo un atteggiamento riservato, la Campello ha voluto chiarire come vive questo momento: "Stiamo andando molto bene. Sono molto tranquilla, e questa è la cosa importante", ha detto al giornalista di Hola! che l'ha intercettata.

Alice Campello parla dopo la separazione da Morata: "Sono tranquilla"

Alice Campello ha sottolineato di mantenere un rapporto rispettoso e sereno con Morata, padre dei suoi figli: "Certo, sempre", ha aggiunto con un sorriso, descrivendo l’ex marito come un "super papà" e ribadendo di continuare ad amarlo "moltissimo". L’influencer ha scelto di non entrare nei dettagli sulle motivazioni della separazione, preferendo tutelare la privacy della famiglia. Anche la sua cerchia ristretta ha chiesto alla stampa di astenersi da speculazioni: "Ognuno ha i suoi tempi e i suoi processi. Il minimo che possano fare è rispettarli invece di inventarsi storie", è stato detto nei giorni scorsi.

Le ultime riflessioni di Alice Campello e Morata

Nei suoi ultimi post sui social, Alice Campello ha condiviso un messaggio di resilienza: "Oggi più che mai sono convinta che anche le esperienze difficili siano necessarie per diventare la versione migliore di noi stessi". Anche il calciatore del Como ha commentato la propria esperienza: "Ho imparato ad amarmi di più, a pensare a me stesso senza sentirmi in colpa e a vivere in modo più autentico. Ho capito che non ho bisogno di dimostrare nulla a nessuno. Chi mi accompagna e mi conosce veramente, lo sa".

Alice Campello e Morata si sono lasciati

La storia tra Alice Campello e Morata era iniziata nel 2016, con il matrimonio celebrato l’anno successivo. Negli anni la coppia aveva già affrontato diverse crisi coniugali, tra cui una separazione nel 2024 seguita da una riconciliazione nel 2025. Questa rottura, tuttavia, sembra segnare una svolta definitiva nelle loro vite, con entrambi che dichiarano di affrontarla con maturità e serenità, proteggendo il legame familiare e l’equilibrio dei loro figli.