Melissa Satta festeggia 40 anni col fidanzato più giovane: "Dettagli inutili"

Melissa Satta archivia le etichette e risponde con parole nette a chi continua a interrogarsi sulla differenza d’età con Carlo Beretta . La showgirl, che il 7 febbraio ha raggiunto i 40 anni , ha affrontato l’argomento durante una sessione di domande su Instagram, ribadendo come il tema non abbia mai inciso sulla solidità della loro relazione, iniziata circa due anni fa.

Melissa Satta e la differenza d'età con Beretta

"Sono dettagli inutili che oggi non hanno valore", ha spiegato la Satta, sottolineando come certi giudizi nascano più da stereotipi che da reali problemi. "Bisogna essere meno superficiali, pensare alla felicità e apprezzare quando si incontra una persona speciale. I limiti li impongono solo le persone ignoranti", ha aggiunto, con una presa di posizione che non lascia spazio a interpretazioni. La storia con Beretta, più giovane di undici anni, aveva inizialmente acceso il dibattito mediatico anche per i trascorsi sentimentali di entrambi: lei reduce dalla relazione con il tennista Matteo Berrettini, lui da quella con l’influencer Giulia De Lellis. Superata la fase dei gossip, la coppia ha scelto una dimensione più riservata, costruendo un equilibrio lontano dai riflettori.

Un nuovo equilibrio familiare per Melissa Satta

Un equilibrio che coinvolge anche la sfera familiare. Melissa Satta ha raccontato di aver presentato al compagno il figlio Maddox, nato dal matrimonio con Kevin Prince Boateng, e di vivere oggi un rapporto basato sul sostegno reciproco. "La cosa bella è che ci supportiamo tantissimo", ha confidato ai follower, spiegando come i frequenti impegni professionali li portino spesso a viaggiare, cercando però di accompagnarsi quando possibile. Tra i ricordi condivisi, anche un viaggio in Giappone, dove Beretta l’ha raggiunta mentre lei era impegnata per lavoro. Un dettaglio che racconta una quotidianità fatta di scelte condivise, lontana dalle convenzioni e dalle polemiche, e che per Melissa Satta vale più di qualsiasi differenza anagrafica.