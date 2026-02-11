Fabio Paratici e Pilar Fogliati, è amore: il bacio che conferma la relazione

È ufficiale: Fabio Paratici e Pilar Fogliati stanno insieme . Da mesi si vocifera di questa relazione tra il ds della Fiorentina e l'attrice ma solo ora è arrivata la conferma che vale più di mille parole. La coppia è stata sorpresa dai paparazzi di Chi mentre si scambia un tenero bacio. Tra i tavolini di un bar all’aperto, in mezzo agli amici, suggellando così un’intesa che non cerca ripari né ombre. Non solo. Un’altra serata li ritrae mentre rientrano insieme nella stessa abitazione, dalla quale Paratici esce il mattino seguente. Scene di quotidianità che raccontano una relazione vissuta con naturalezza , senza sotterfugi, già inserita nel ritmo ordinario delle giornate. 53 anni lui, 33 lei, l'ex calciatore e il volto di tante fiction Rai sono più complici e innamorati che mai.

Le parole di Pilar Fogliati sulla relazione con Fabio Paratici

"Da qualche mese sto uscendo con una persona che mi piace molto", così si è espressa di recente Pilar Fogliati senza però svelare molto. L'attrice, diventata popolare grazie alla fiction Rai Un passo dal cielo, è sempre stata molto riservata. Ha però lasciato intendere la novità importante nella sua vita privata. Ora, a fare chiarezza su quell’indizio ci sono le immagini che raccontano più di molte parole. E chissà che la nuova coppia non ufficializzi il loro legame a Sanremo 2026: Pilar sarà una delle co-conduttrici di Carlo Conti al Festival.

Chi è Pilar Fogliati e perché è famosa

Pilar Fogliati è una talentuosa attrice, regista e sceneggiatrice italiana, celebre per la sua versatilità comica e drammatica. È famosa per i ruoli in serie TV di successo come Un passo dal cielo e Cuori, e per il grande riscontro ottenuto nel cinema con Romantiche e Romeo è Giulietta, film in cui ha mostrato eccezionali doti di imitatrice e trasformismo, vincendo diversi Nastri d'Argento. Prima di incontrare Paratici ha amato per diversi anni l'attore Claudio Gioè e Severiano Recchi, un uomo che non fa parte del mondo dello spettacolo.