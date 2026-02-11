Ralf Schumacher sposa il compagno. La reazione dell'ex moglie dopo il vestito da sposa bruciato

Ralf Schumacher, ex pilota di Formula 1 e fratello minore della leggenda Michael Schumacher , si prepara a convolare a nozze con il compagno Etienne Bousquet-Cassagne . L’ex stella delle corse, 50 anni, aveva confermato pubblicamente nel 2024 la relazione con Etienne, 36 anni, a meno di due anni dal coming out. Secondo la rivista tedesca Bild, il matrimonio sarà celebrato a maggio a Saint-Tropez, con una festa sontuosa della durata di tre giorni.

Ralf Schumacher si risposa, il messaggio dell'ex moglie

Ralf è stato sposato con Cora Schumacher dal 2001 al 2015; dalla loro unione è nato il figlio David, oggi ventiquattrenne. I rapporti tra l’ex coppia, un tempo molto freddi – al punto che Cora aveva bruciato il suo abito da sposa e bloccato il numero dell’ex marito – sembrano oggi essersi ammorbiditi. La 49enne, parlando con Bild, ha dichiarato: "Steven e io auguriamo a Ralf ed Etienne tutto il meglio e tanta felicità". Cora si riferiva al suo attuale fidanzato, l'imprenditore statunitense Steven Bo Bekendam.

La nuova vita di Ralf e come sta Michael Schumacher

Ralf Schumacher vanta una solida carriera in Formula 1, con sei vittorie e 27 podi alla guida di Jordan, Williams e Toyota, prima di ritirarsi nel 2007. Oggi vive principalmente nel sud della Francia insieme a Etienne, continuando a mantenere una presenza nel mondo dei media. Ma famiglia Schumacher resta al centro dell’attenzione per motivi più delicati: Michael, sette volte campione del mondo, dal grave incidente sugli sci nel dicembre 2013 è costantemente seguito dalle cure della moglie Corinna e di medici specializzati. Sebbene non sia più costretto a letto, le informazioni sulla sua salute rimangono riservate. Secondo alcune indiscrezioni, anche il rapporto tra Ralf e la famiglia del fratello potrebbe essersi fatto più distante negli ultimi anni.