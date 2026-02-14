Martina Miliddi di Affari Tuoi: "Io e Stefano De Martino insieme? Vi dico tutto"

Martina Miliddi è la ballerina più chiacchierata del momento, complice il successo ad Affari Tuoi . L'ex allieva di Amici era stata inizialmente ingaggiata per sostituire temporaneamente Herbert Ballerina ma poi è piaciuta così tanto al pubblico che è diventata una presenza fissa. Capace di appassionare ogni sera oltre cinque milioni di spettatori grazie al suo pacco Ballerina . Più volte si è sussurrato di un flirt tra la bella sarda e Stefano De Martino e ora a parlare è stata la diretta interessata.

Affari Tuoi, Martina Miliddi e Stefano De Martino stanno insieme?

A volere Martina Miliddi ad Affari Tuoi è stato Stefano De Martino, che aveva conosciuto la ragazza ad Amici nel 2021. Quell'anno lei era una delle tante concorrenti, lui uno dei giudici del Serale. L'ex marito di Belen Rodriguez non l'ha mai dimenticata e così l'ha richiamata a distanza di tempo. “Stefano mi ha chiamata personalmente per propormi questa avventura – ha raccontato Martina a Fanpage – Fa ridere, perché mi trovavo dall’altra parte del mondo, alle Seychelles. Mi ha chiesto: “Sei disponibile domani?” Così ho preso l’aereo, due giorni di viaggio e alle tre del pomeriggio ero già in studio con lui. Nessun provino: lui mi conosceva già artisticamente”. La Miliddi ha chiarito sul suo rapporto con De Martino: “Con lui ho già lavorato, ho fatto il tour del suo spettacolo Meglio stasera tra teatri e piazze. È un vero gentiluomo, una persona per bene che ha saputo subito mettermi a mio agio. Ha tutta la mia stima professionale. Anche lui, come me, ha cominciato ad Amici, anche se i nostri percorsi sono stati molto diversi. E anche il suo caso è la dimostrazione che si può fare carriera a prescindere dalle critiche”.

Chi è il fidanzato della ballerina Martina Miliddi di Affari Tuoi

Tra Martina Miliddi e Stefano De Martino non c'è mai stato alcun flirt. Anche perché lei, classe 2000, è fidanzata dal 2023 con Simone Milani, detto Spillo, anche lui ballerino e coreografo. Durante l'esperienza ad Amici, Martina ha fatto chiacchierare per le sue vicende di cuore. Ha avuto una breve liaison con Aka7even - quest'anno in gara a Sanremo - per poi lasciarlo per stare con il cantante Raffaele Renda, mollato qualche tempo dopo.