Zaccagni e Chiara Nasti in crisi, la coppia vende la casa a Roma

Mattia Zaccagni e Chiara Nasti di nuovo in crisi. Nell'ultimo periodo il calciatore e l'influencer hanno smesso di seguirsi sui social e non compaiono più insieme da qualche tempo. In una recente story, poi, lei avrebbe parlato di fiducia senza però fare riferimenti espliciti. Secondo quanto riporta il giornalista Gabriele Parpiglia, Chiara avrebbe confermato il momento negativo che sta affrontando il suo matrimonio. L'ennesimo nel giro dell'ultimo anno.

Perché Zaccagni e Chiara Nasti sono in crisi

Chiara Nasti, stando a quanto scrive il giornalista nella sua newsletter, avrebbe confermato l'attuale crisi con il marito Zaccagni. Ignoti, per ora, i motivi di questo allontanamento. La coppia è sempre stata molto unita (e social) ma da qualche tempo fatica a restare unita. Inoltre il capitano della Lazio e la moglie hanno deciso di vendere la loro casa a Roma, il nido dove il loro amore è cresciuto e si è moltiplicato con l'arrivo dei figli Thiago e Dea.

In vendita la villa di Zaccagni e Chiara Nasti

Zaccagni e la Nasti hanno messo in vendita la casa romana di 280 metri quadrati in cui hanno vissuto fino a poco tempo fa, a 2 milioni e 500 mila euro. "Abbiamo chiesto a Chiara quale fosse la verità e lei ci ha risposto che è un momento di crisi passeggero e che in quella casa hanno subito due furti ed era arrivato il momento di cambiare", fa sapere l'esperto di gossip.