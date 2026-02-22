La moglie di Keita Baldé: "Sono la regina delle cornute. È uscito per andare ad allenarsi ed è sparito"

Dieci anni insieme, due figli, un perdono che sembrava il gol della ripartenza. Ma stavolta la partita è davvero finita. Tra Simona Guatieri e Keita Baldé il sipario è calato definitivamente. A raccontarlo è stata la stessa soubrette che, dopo aver annunciato la separazione sui social, ha snocciolato dettagli in un'intervista con Gabriele Parpiglia. In seguito al tradimento del calciatore con Wanda Nara – il caso che aveva infiammato il web e riempito le prime pagine – era arrivato il perdono. Ma, a quanto pare, non è bastato.

Keita Baldé va all'allenamento e sparisce, la moglie annuncia il divorzio

"Ho sempre amato, ho tentato di cancellare l’ombra di Wanda Nara e del caos che mi ha soffocato per anni. Ho rialzato al testa. Sono stata gentile nei confronti del padre dei miei figli, l’ho anche giustificato, dicendo che un momento di debolezza capita", ha raccontato Simona Guatieri. Ma non è bastato. Lo scorso 11 gennaio, "va ad allenamento con uno zainetto piccolo e mi è sembrato strano; quindi, gli ho chiesto se sarebbe rientrato a casa dopo l’allenamento. Non è mai più tornato, è andato via. Era una domenica, aveva un allenamento la mattina e poi è andato via. L’ho chiamato, gli ho scritto, ho chiamato le mogli degli altri giocatori per cercare di capire se i mariti erano tornati a casa. Ho provato a richiamarlo, ma niente". E ancora: "Ad un certo punto, dopo l’ennesima chiamata è partita la segreteria telefonica spagnola, quindi ho immaginato che fosse andato in Spagna, visto che la sua casa è Barcellona (è africano, ma è nato lì). Ho chiamato il fratello: nemmeno lui sapeva nulla. Anche al Monza calcio lo sanno. Niente, è sparito".

Simona Guatieri: "Io, regina delle cornute"

"Io sono la regina delle cornute. Ho sempre perdonato, ho sempre chiuso gli occhi, ho sempre fatto finta di non vedere, anche se sapevo", ha ammesso Simona Guatieri che, dopo l'ultimo gesto di Keita, ha deciso di chiudere definitivamente questo rapporto. "Quello che mi dispiace di più è aver riposto fiducia in lui. Ora ci sarà il divorzio, spero di trovare una consensuale, per evitare altro dolore. Gli voglio un gran bene, però rimane quello il bene. L’amore? Quello è finito, mi dispiace", ha chiarito.

La replica di Keita Baldé

Davanti ad accuse del genere Keita non è rimasto in silenzio e ha condiviso sui social un lungo sfogo seppur sibillino. "Cercare la fama esponendo i propri problemi personali è un fenomeno contemporaneo amplificato dai social media e dalla cultura dell'immediatezza. Questa strategia consiste nel trasformare tragedie, traumi, conflitti familiari o difficoltà finanziarie in contenuti fruibili, alla ricerca di una convalida esterna, di attenzione o di una rapida popolarità", ha scritto in una storia di Instagram. E ancora: "L'auto-vittimizzazione è un meccanismo in cui una persona si identifica come vittima per evitare di assumersi la responsabilità e, allo stesso tempo, per ottenere convalida e compassione dagli altri". L'attaccante ha proseguito: "Si riferisce a una personalità, spesso con bassa autostima, che desidera la fama così intensamente da essere capace di mettere in scena atti oltraggiosi o rivelare intimità estreme per ottenerla (Amen). L'idea che la fama sia facile e automatica, che non richieda talento o formazione, ma solo la messa in mostra di sé e dei propri problemi, è diventata popolare". Un chiaro attacco a Simona Guatieri, terminato con la frase "Chi sa, sa". In un alto video ha poi condiviso delle rose rosse: c'è un'altra donna nella vita del giocatore del Monza?