Belen, la romantica serenata di Samurai Jay a Sanremo 2026

Belen e Samurai Jay ancora al centro della cronaca rosa. Dopo aver fatto scalpore con il video della canzone Ossessione, dove il rapper beve dal piede della Rodriguez, i due hanno catturato l'attenzione nella città dei fiori con una romantica serenata. A farla il cantante campano, che ha aspettato la soubrette argentina fuori dall'hotel dove alloggia con un enorme mazzo di rose rosse.

Sanremo 2026, la serenata di Samurai Jay a Belen

Da vero galantuomo, Samurai Jay - 27 anni - ha aspettato Belen dall'uscita del suo albergo. Le ha portato dei fiori e poi le ha cantato Annarè, una delle canzoni più note di Gigi D'Alessio. Una serenata in piena regola, che ha sorpreso la Rodriguez che, visibilmente imbarazzata, ad un certo punto si è coperta il volto con la mano. Tra i due il feeling è ben evidente e la 41enne non ha esitato a collaborare con il giovane artista, alla sua prima partecipazione al Festival.

Sanremo 2026, Belen e Samurai Jay insieme

"Belen mi ha sorpreso per la sua umanità, è una persona incredibile e super alla mano. Ha veramente spaccato", ha raccontato Samurai Jay ai giornalisti. Nella serata dei duetti - in onda venerdì 27 febbraio - la coppia si esibirà sulle note di Baila Morena, celebre brano di Zucchero.