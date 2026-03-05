Corriere dello Sport.it
Alice Campello compie 31 anni, il gesto di Morata che nessuno si aspettava

Per il compleanno di Alice Campello, Alvaro Morata compie un gesto che ha sorpreso tutti: la coppia è ormai separata da qualche mese
3 min
TagsAlice CampelloMorata

Tanti auguri Alice Campello! Giovedì 5 marzo l'imprenditrice e influencer compie 31 anni. Un compleanno che segna una tappa importante dopo la recente separazione da Alvaro Morata. Alice ha condiviso sui social una serie di immagini per salutare i suoi 30 anni, ritraendosi a Milano con jeans, maglione marrone, giacca coordinata, stivaletti e occhiali da sole. “Ultimo giorno da 30 anni”, ha scritto con un pizzico di nostalgia, raccogliendo migliaia di like in poche ore. Tra questi anche quello dell’ex marito, che ha sorpreso tutti ripostando una delle foto e aggiungendo un messaggio semplice ma significativo: "Buon compleanno! Goditi la tua giornata", con tanto di emoji a forma di cuore. Un gesto che conferma come, nonostante la fine del matrimonio, il rapporto tra i due resti cordiale e rispettoso, soprattutto per il bene dei loro quattro figli.

Compleanno Alice Campello, il messaggio di Alvaro Morata

Il calciatore ha voluto dimostrare pubblicamente il suo affetto nonostante la separazione, sottolineando come il legame con Alice rimanga solido. Dopo la loro prima rottura nell’estate del 2014 e una successiva riconciliazione, qualche mese fa sono iniziate a circolare voci su una nuova crisi matrimoniale. In una recente intervista ad Alexia Rivas per Fiesta, Morata ha dichiarato: “Stiamo soffrendo perché siamo due persone che si amano, ma non ci capiamo”, precisando che la rottura non è legata a relazioni extraconiugali.

Morata e Alice Campello dopo la separazione

Morata e Alice hanno quattro eredi: i gemelli Alessandro e Leonardo, di sette anni, Edoardo di cinque, e la piccola Bella, che ha compiuto tre anni di recente. La presenza dei bambini resta uno dei motivi principali per cui entrambi mantengono un clima di cordialità e rispetto reciproco. Gli auguri di Morata per il compleanno di Alice mostrano come, al di là della fine del matrimonio, la coppia continui a preservare un rapporto civile e affettuoso, un punto fermo importante per la serenità dei figli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

