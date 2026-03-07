Mbappé infortunato ma in love, "baci e cene con Ester Exposito"

Kylian Mbappé si tiene impegnato fuori dal campo mentre si riprende dal recente infortunio al ginocchio. Secondo il blogger ed esperto di gossip francese Aqababe, molto seguito sui social, l’attaccante del Real Madrid starebbe frequentando da diverse settimane l'attrice spagnola Ester Exposito . Gli avvistamenti dei due insieme, tra baci e cene in locali esclusivi a Madrid e Parigi, hanno rapidamente fatto il giro dei social, scatenando fan e media.

Gli incontri segreti di Mbappé ed Ester Exposito

Secondo indiscrezioni, il 25 febbraio Mbappé ed Ester sarebbero stati a Madrid e, pochi giorni dopo a Parigi, dove sarebbero stati visti baciarsi per tutta la serata. L'attaccante è tornato in Francia per seguire il recupero dalla distorsione al ginocchio che lo sta tenendo lontano dal campo: potrebbe riapparire in campo mercoledì 11 marzo, nella partita di Champions League contro il Manchester City. Exposito, dal canto suo, ha alimentato le speculazioni pubblicando sul suo account Instagram diverse foto di una sontuosa cena a Le Grand Dîner du Louvre. Immagini che mostrano viste spettacolari della Torre Eiffel, così come sontuosi piatti di pasta e lasagne, e un misterioso accompagnatore di cui non ha rivelato il volto.

Ester Exposito e quei gossip su Vinicius Jr

Non è la prima volta che Ester Exposito viene accostata a giocatori del Real Madrid. Nel 2024 era stata vista al concerto di Travis Scott a Madrid insieme a Vinicius Jr., tra balli e risate. Ad alimentare le voci su una possibile relazione anche un viaggio a Miami ma l'attrice ha smentito con un secco “fake news” sui social. Al momento, né Mbappé né Expósito hanno rilasciato dichiarazioni sulla vicenda, lasciando ai follower il compito di seguire ogni loro mossa, tra curiosità e supposizioni romantiche.

Chi è Ester Exposito e perché è famosa

Ester Exposito è un’attrice spagnola classe 2000. È diventata famosa a livello internazionale grazie al ruolo di Carla Rosón Caleruega nella serie Netflix Elite, uno dei teen drama più seguiti degli ultimi anni. La sua interpretazione le ha permesso di conquistare milioni di fan in tutto il mondo e di essere considerata una delle giovani attrici più promettenti della sua generazione. Oltre alla recitazione, è molto attiva sui social, con milioni di follower, e spesso partecipa a eventi di moda e campagne pubblicitarie, diventando un volto influente anche nel mondo fashion e lifestyle.