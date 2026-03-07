Chiara Nasti e Zaccagni, pace fatta: la foto che scaccia la crisi

Crisi superata. Chiara Nasti e Mattia Zaccagni tornano a mostrarsi insieme sui social: il loro matrimonio è salvo. L'influencer napoletana e l’attaccante della Lazio sono riapparsi di nuovo uno accanto all'altra. Più sereni che mai. Un segnale che conferma che la coppia non si è separata . L'immagine condivisa scaccia via le incomprensioni e i litigi dell'ultimo periodo.

Chiara Nasti e Zaccagni stanno ancora insieme

Le voci sulla crisi tra Nasti e Zaccagni erano iniziate a circolare a febbraio, quando gli esperti di cronaca rosa avevano iniziato a parlare di un possibile momento difficile per la coppia. A far nascere i primi sospetti era stata soprattutto l’assenza di foto insieme su Instagram, piattaforma sulla quale Chiara è particolarmente attiva. A rafforzare le voci era arrivato anche un altro dettaglio: l’unfollow reciproco sui social. Un gesto che spesso viene interpretato come il segnale di una rottura imminente. A complicare il quadro c’era stata anche la notizia della messa in vendita della casa di Roma dove la famiglia vive da tempo. Un elemento che molti avevano letto come la conferma di una separazione. Però Chiara aveva provato a ridimensionare le indiscrezioni: "Stiamo cercando di vendere da due anni. Vogliamo una casa più grande, più spazio per la famiglia che si è allargata".

Chiara Nasti e Zaccagni non divorziano

Dopo un lungo periodo di lontananza dai social, Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sono finalmente mostrati di nuovo insieme. Riaccendendo così l'entusiasmo dei fan.