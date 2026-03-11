Alessia Marcuzzi ha un nuovo amore (brasiliano): chi è Tiago Schietti

Dopo un lungo periodo di singletudine, Alessia Marcuzzi è uscita allo scoperto con il suo nuovo compagno. Il settimanale Chi ha pubblicato le prime immagini esclusive della conduttrice romana insieme a Tiago Schietti, imprenditore di origini brasiliane . La coppia è stata fotografata a Venezia durante un fine settimana romantico: passeggiate tra calli e campielli, mano nella mano, e qualche bacio scambiato senza nascondersi. Un tour da veri turisti, vissuto alla luce del sole.

Alessia Marcuzzi col nuovo amore brasiliano, chi è Tiago Schietti

L’incontro tra Alessia Marcuzzi e Tiago Schietti risale allo scorso gennaio, durante un viaggio in Brasile che l'ex volto Mediaset aveva organizzato con alcune amiche. Lui lavora nel settore immobiliare e vive tra diversi Paesi. Dopo quel primo incontro, i due si sono rivisti a distanza di quasi due mesi proprio a Venezia, dove sono stati immortalati insieme per la prima volta. Non si hanno altre informazioni sull'uomo: non si conosce la sua età precisa ma pare sia padre di un bambino nato da una precedente relazione. Come la Marcuzzi, mamma di Tommaso - avuto da Simone Inzaghi - e Mia, nata dal rapporto con Francesco Facchinetti.

La vita privata di Alessia Marcuzzi dopo la separazione

Alessia Marcuzzi è tornata single nel 2022, quando ha annunciato la fine del matrimonio con Paolo Calabresi Marconi, imprenditore con cui si era sposata nel 2014. Dopo la separazione, la 53enne ha scelto di mantenere un profilo molto discreto sulla propria vita sentimentale, evitando esposizioni pubbliche e commenti sulle vicende personali. Nel corso degli ultimi anni non sono mancate le indiscrezioni. Tra queste, anche le voci su un possibile flirt con Stefano De Martino, ipotesi rilanciata più volte dal gossip ma sempre smentita dai diretti interessati. Proprio per questo, le foto che la ritraggono insieme a Tiago Schietti segnano una novità significativa: per la prima volta dopo anni di riserbo, la presentatrice appare accanto a un nuovo compagno, lasciando intravedere una svolta importante nella sua vita privata.