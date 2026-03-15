"Meghan Markle ha fatto il lavaggio del cervello a Harry", l'accusa di Camilla e la dura replica

La frattura tra il principe Harry e la famiglia reale britannica continua a produrre nuovi capitoli. A riaccendere le tensioni è Betrayal: Power, Deceit and the Fight for the Future of the Royal Family, il nuovo libro del giornalista investigativo e biografo Tom Bower, già autore nel 2022 del discusso bestseller Revenge. Secondo le anticipazioni pubblicate dal Times, nel volume emergerebbero nuovi retroscena sulle tensioni interne alla monarchia e sul deterioramento dei rapporti tra i duchi di Sussex e il resto dei Windsor. Tra le rivelazioni più controverse vi sarebbero alcune parole attribuite alla regina Camilla , molto criticata da Harry nel suo memoir Spare. Il libro sostiene che la rottura tra Harry e la famiglia reale fosse ormai irreversibile già prima del trasferimento della coppia negli Stati Uniti, nel 2020, episodio passato alla cronaca come Megxit.

Camilla dice che Meghan Markle ha fatto il lavaggio del cervello a Harry

Nelle pagine di Bower viene ricostruito il clima che si respirava a Buckingham Palace negli anni precedenti alla rottura. Stando a quanto riporta il biografo, il principe William e Kate Middleton avrebbero visto in Meghan Markle una presenza problematica all’interno della famiglia reale, ritenendo che la duchessa faticasse ad accettare il ruolo secondario del marito nella linea di successione. Il libro riporta anche una frase attribuita a Camilla che, confidandosi con un’amica, avrebbe commentato: "Meghan ha fatto il lavaggio del cervello a Harry". Bower descrive un principe progressivamente sempre più distante dai Windsor: avrebbe cambiato numero di telefono senza informare i familiari e preso le distanze da molti amici di lunga data. Il giornalista sostiene inoltre che Harry sarebbe stato animato da un crescente risentimento verso la famiglia reale, sentimento che avrebbe contribuito ad aggravare ulteriormente le tensioni interne.

La dura replica del principe Harry

La risposta del principe Harry e di Meghan Markle non si è fatta attendere. Attraverso un portavoce, la coppia ha respinto con fermezza le ricostruzioni contenute nel libro, accusando Tom Bower di aver oltrepassato "il limite della critica per trasformarsi in un’ossessione". Nel comunicato viene anche messa in discussione la credibilità del biografo: "Chi è interessato ai fatti guarderà altrove; chi cerca cospirazioni deliranti e melodrammi sa esattamente dove trovarli".