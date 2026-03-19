Melissa Satta diventa attrice con Raoul Bova. E il fidanzato Beretta non resta a guardare

Melissa Satta attrice. L'ex Velina di Striscia la notizia è nel cast del nuovo film thriller C14 in cui recita accanto a Raoul Bova . Le riprese sono iniziate nei giorni scorsi a Bassano del Grappa e come mostrano le immagini del settimanale Oggi, la soubrette sarda è molto concentrata sul set. Decisa a fare bene. Del resto si tratta di un occasione importante, che potrebbe svoltare la sua carriera. Anche se non è la prima volta che Melissa si cimenta con la recitazione: nel 2006 ha preso parte a Vita Smeralda di Jerry Calà, due anni più tardi ha recitato in Bastardi di Andres Arce Maldonado e successivamente nel 2016 in Moda mia, per la regia di Marco Pollini.

Di cosa parla il film in cui recitano Melissa Satta e Raoul Bova

La trama di C14 è alla Dan Brown: siamo nel 2033, si parla della Sacra Sindone e di una scoperta clamorosa che mina le convinzioni comuni e di una caccia spietata. Dopo il Veneto le riprese si sposteranno in Puglia. Raoul Bova indossa i panni di un professore universitario mentre il ruolo di Melissa Satta è ancora top secret. Si prevedono scene d'azione, uso di droni e un'atmosfera da thriller internazionale. Nel cast figurano anche Giancarlo Giannini, Francesco Arca e Ludovica Martino.

Il ruolo di Carlo Beretta, il fidanzato di Melissa Satta

Tra gli sponsor del progetto figura Beretta, di proprietà della famiglia di Carlo Gussalli Beretta, da circa un anno fidanzato di Melissa Satta. La relazione tra i due procede a gonfie vele e la soubrette ha ammesso a Verissimo di essere pronta ad allargare la famiglia se Beretta glielo chiedesse. La Satta è già mamma di Maddox, nato quasi dodici anni fa dal matrimonio poi naufragato con Boateng.