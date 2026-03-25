Ambra Angiolini ritrova l'amore, il nuovo compagno è Pico Cibelli

Un bacio in copertina e ogni dubbio svanisce. Ambra Angiolini è tornata a sorridere accanto a Pico Cibelli, manager della discografia italiana, con cui era già stata avvistata lo scorso gennaio a un evento Emporio Armani. A confermare la relazione è il settimanale Chi, che immortala la coppia a Milano in atteggiamenti inequivocabili: mano nella mano, a pranzo insieme, complici e sereni. Immagini che raccontano più di ogni dichiarazione: l’attrice, 48 anni, appare rilassata , pronta a vivere una nuova stagione sentimentale alla luce del sole.

Ambra Angiolini e Pico Cibelli insieme

I fotografi seguono la coppia durante una giornata milanese, tra passeggiate e un pranzo all’Osteria Matilde. Con loro c’è anche Jolanda Renga, figlia di Ambra, segno di un rapporto già entrato in una dimensione più intima. Proprio durante il pranzo sembrerebbero avvenute le prime presentazioni ufficiali, passaggio che conferma la solidità del legame. Dopo il pranzo, la separazione momentanea: Ambra e la figlia si dirigono verso un appuntamento, mentre Cibelli si congeda con naturalezza, sotto gli occhi attenti dei paparazzi.

Chi è Pico Cibelli

Classe 1977, come Ambra, Pico Cibelli è presidente e amministratore delegato di Warner Music Italia. Padre di due figli, Peter e Alice, nati dal precedente matrimonio con Gaia Diodo, è figura abituata a ruoli di vertice ma lontana dai riflettori del gossip. Diversa, inevitabilmente, la posizione dell'Angiolini, da sempre al centro dell’attenzione pubblica. Dopo amori e delusioni raccontati anche con grande sincerità, come la storia con l'allenatore Allegri, l’attrice sembra oggi aver ritrovato un equilibrio. Accanto a lei resta centrale il rapporto con la figlia Jolanda, avuta dall'ex Francesco Renga, presenza costante e punto fermo della sua vita. Le immagini pubblicate raccontano l’inizio di una storia che, almeno per ora, si lascia leggere tra discrezione e complicità. E che segna, per Ambra, un nuovo capitolo.