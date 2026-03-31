Le prime parole di Ester Exposito sulla relazione con Mbappé  

Sorrisi, complicità e quel bacio rubato che non è passato inosservato: tra Ester Exposito e Kylian Mbappé il gossip corre veloce. Le immagini arrivate da Parigi , all’inizio di marzo, li mostrano insieme più volte, fino al momento più chiacchierato: un bacio in un ristorante della capitale francese. Poi il ritorno a Madrid, secondo alcune ricostruzioni, a bordo dell’aereo privato del fuoriclasse. Nessuna conferma ufficiale è mai arrivata dai diretti interessati. Eppure, la presenza della Exposito nel palco VIP dello Stadio Santiago Bernabéu, in occasione della sfida tra Real Madrid e Atletico Madrid del 22 marzo, è stata interpretata da molti come un segnale ulteriore. Al suo fianco, l’amico e attore Sergio Momo. Per l’occasione, l’attrice ha scelto un look total white, con trench primaverile e accessori di lusso, attirando l’attenzione anche fuori dal campo.

Mbappé, Ester Exposito al concerto di Rosalia

Lunedì 30 marzo, Ester Exposito è riapparsa a Madrid, questa volta alla Movistar Arena, per assistere al concerto di Rosalia insieme ad alcuni amici. Nonostante un outfit total black, scelto probabilmente per mantenere un profilo basso, l’attrice non è sfuggita alle domande dei giornalisti. All’arrivo ha evitato dichiarazioni, limitandosi a chiedere spazio mentre attendeva di entrare. Solo all’uscita ha concesso poche parole, definendo lo spettacolo "molto bello", lodando Rosalia come "incredibile" e parlando di un’esibizione "a dir poco brillante".

Le domande su Mbappé e la risposta sul calcio

I cronisti hanno insistito, tornando sul tema della sua presenza allo stadio e sul presunto legame con Mbappé. La 26enne ha però mantenuto la linea della riservatezza. Alla domanda sul calcio, ha risposto con disarmante sincerità: “A dire il vero, non mi piace il calcio. Ma la partita è andata bene”. Nessun commento, invece, sulla relazione con il campione francese, né sulla possibilità di rivederla sugli spalti del Bernabéu. L'attrice ha evitato ogni ulteriore dettaglio riguardo la sua love story ma non ha esitato a definirsi “super rilassata”.