Elena Santarelli svela la sua dieta. Samantha De Grenet: "Sei di quelle tristi"

Caterina Balivo è tornata a parlare di diete e longevità nel suo programma La Volta Buona, nella puntata in onda su Rai 1 venerdì 3 aprile. Elena Santarelli , ospite in studio, ne ha approfittato per svelare il suo regime alimentare quotidiano. "Cammino sempre e mi alleno almeno una volta a settimana (pilates, ndr) ", ha spiegato la moglie di Bernardo Corradi , aggiungendo di controllarsi molto a tavola: "Io sono un generale". Accanto a lei l'altra ospite Samantha De Grenet non è riuscita a trattenersi: "Quindi sei una di quelle tristi" . Parole che hanno spinto la Santarelli a controreplicare con piglio deciso.

La dieta di Elena Santarelli e la replica a Samantha De Grenet

"Io mangio bene. Poi, quando ho voglia di mangiarmi una pizza con un etto di mortadella, lo faccio senza sentirmi in colpa", ha puntualizzato Elena Santarelli che a 44 anni e dopo due gravidanze continua ad avere un fisico tonico e scolpito. Dall'altra parte, Samantha De Grenet si è fatta portavoce di un approccio meno rigoroso al cibo: "Io sono più "normalina". Ci sono momenti in cui sto più attenta – si avvicina la Pasqua, tolgo pane e pizza – e altri in cui mi sento più libera".

Cosa mangia Elena Santarelli

Non è la prima volta che Elena Santarelli parla dell'importanza dell'healty food, anche per vivere meglio e più a lungo. Al mattino predilige una colazione equilibrata e nutriente: alterna due fette di pane tostato con un filo di olio extravergine d’oliva e mirtilli a uno yogurt greco arricchito con mandorle e banana. Non manca il latte di riso, che abbina a crusca, avena e frutta fresca. Per il pranzo sceglie pasta di farro o riso integrale, sempre accompagnati da verdure di stagione. La sera, invece, punta su pasti leggeri e bilanciati, privilegiando proteine magre come il pesce e ortaggi, con l’obiettivo di assicurare un buon apporto di Omega 3, fibre, vitamine e sali minerali. Tra uno spuntino e l’altro opta per piccole quantità di frutta secca oppure per una tisana a base di zenzero e limone, utile per favorire la digestione e stimolare il metabolismo.