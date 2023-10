Pilates, ecco cosa fa impazzire Chiara Ferragni e Elena Santarelli VIDEO

A cosa serve il pilates e per chi è indicato

Il Pilates è indicato a tutti, previa approvazione del proprio medico e coinvolge tutte le parti del corpo così da rendere fluido, corretto ed efficace il movimento. "Il corpo - dice l'insegnante Francesca Pace - è una macchina perfetta, impariamo ad utilizzarla in modo funzionale ed efficace alla nostra vita quotidiana. Tra i punti principali ci sono la respirazione, la postura e la funzionalità motoria, mentre troviamo benefici per la circolazione, la digestione e il rilassamento".

Il pilates fa dimagrire? La risposta dell'esperta

Elena Santarelli e Chiara Ferragni hanno un fisico asciutto, ma una delle domande più frequenti in merito al pilates è: fa dimagrire? Dice sempre Francesca Pace: "Cosa significa dimagrire? E' chiaro che se c'è un sovrappeso fare allenamento, insieme ad una corretta alimentazione, aiuta. Ma il pilates considera la persona a 360 gradi, io considero la persona a 360 gradi osservando non solo il corpo, ma anche una serie di fattori che vanno ad incidere sul benessere globale. Ricordiamoci che l'allenamento non è solo fisico, ma insieme all'alimentazione dobbiamo nutrire il corpo così come l'anima".