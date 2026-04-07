Armando Izzo lascia Raffaella Fico: "Ho bisogno di fermarmi"  

Armando Izzo e Raffaella Fico non stanno più insieme. Il difensore dell'Avellino ha annunciato sui social la separazione dalla soubrette napoletana, alla quale era legato dallo scorso anno. Primi contatti sui social, un lungo corteggiamento e poi una passione travolgente. A dicembre l'ormai ex coppia ha affrontato una grave perdita: quello del figlio che la Fico portava in grembo. Un aborto spontaneo, al quinto mese di gravidanza, che ha devastato il calciatore e l'ex compagna.

Perché Armando Izzo ha lasciato Raffaella Fico

“Sono in un momento della mia vita in cui ho bisogno di fermarmi e di prendermi una pausa – ha scritto Armando Izzo in una storia condivisa su Instagram – È una scelta difficile ma necessaria per fare chiarezza dentro me stesso e affrontare con responsabilità ciò che sto vivendo”. E ancora: “So bene che questa situazione può causare dolore a Raffaella Fico, e per questo voglio esprimere nei suoi confronti il mio rispetto sincero, prima ancora che umano”. Riguardo la sua scelta, ci ha tenuto a precisare: “Tengo a chiarire che questa pausa non rappresenta in alcun modo un ritorno con la mia ex moglie, madre dei miei figli, una persona che continuerà sempre ad avere il mio massimo rispetto per il ruolo che ha nella mia vita e per il percorso che abbiamo condiviso. Anche da adulti si attraversano momenti complessi. Ci sono situazioni che vanno vissute fino in fondo per essere comprese davvero e affrontate con la giusta consapevolezza. Oggi sento il dovere di prendermi questo tempo, con rispetto verso tutte le persone coinvolte”.

Armando Izzo non è tornato con l'ex moglie

Nei giorni scorsi si era parlato di un possibile ritorno di fiamma tra Armando Izzo e l’ex moglie, madre delle sue due figlie, ma il calciatore ha smentito con decisione l’ipotesi. La fine della relazione con Raffaella Fico sarebbe invece legata a un momento personale complesso, più che a un nuovo intreccio sentimentale. Per il momento l'ex di Mario Balotelli non ha rilasciato dichiarazioni sulla vicenda, ma continua a mostrarsi attiva sui social. Negli ultimi giorni ha condiviso alcuni scatti in cui appare riflessiva, lasciando intuire un momento non semplice. Per la 37enne si tratta di una fase delicata, soprattutto alla luce delle aspettative che aveva riposto nella relazione con Armando Izzo.