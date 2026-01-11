Raffaella Fico e il figlio perso con Izzo: "Devastante, un travaglio di 5 ore"  

Dopo settimane di silenzio e riservatezza, Raffaella Fico ha scelto di raccontare pubblicamente uno dei momenti più difficili della sua vita. Ospite di Verissimo , la soubrette ha parlato per la prima volta in modo approfondito della perdita del bambino che aspettava dal compagno Armando Izzo, avvenuta al quinto mese di gravidanza. La notizia era stata annunciata lo scorso 15 dicembre attraverso un messaggio sui social. Da allora, la Fico aveva preferito ritirarsi dal clamore mediatico, affidando solo poche parole al suo profilo Instagram . A distanza di circa un mese, davanti a Silvia Toffanin , ha trovato la forza di condividere il suo dolore: "È stato devastante, un dolore immenso. Ci penso sempre. Probabilmente il tempo allevierà la sofferenza, ma quello che è successo non si dimentica".

Verissimo, il dramma di Raffaella Fico

Raffaella Fico ha ricostruito in tv quanto accaduto con lucidità e commozione. La gravidanza, fino a pochi giorni prima, procedeva senza complicazioni. "Tre giorni prima avevo fatto una visita di controllo per alcune perdite, ma andava tutto bene", ha spiegato. Poi, improvvisamente, la rottura prematura delle acque. "È stato un vero e proprio parto, con cinque ore di travaglio. Fino all’ultimo chiedevo di sentire il battito del cuoricino. Mi dicevano che mi stavo facendo solo del male". Le cause della perdita restano, ancora oggi, incerte. "Non si è capito il motivo", ha detto la Fico tra le lacrime. "Si attribuisce a una probabile infezione, ma non c’è certezza. Anche il mio ginecologo è rimasto sconvolto". Una gravidanza definita "ottima" fino a quel momento, interrotta in modo improvviso e inaspettato. "A cinque mesi non c’è un modo per poter salvare il bambino", ha aggiunto.

Raffaella Fico è traumatizzata

Accanto a lei, in questo momento complesso, c’è il compagno Armando Izzo. Ma il dolore, ha spiegato, è qualcosa che va affrontato anche dentro se stessi. "Devo andare avanti perché ho una bambina di cui prendermi cura", ha chiarito riferendosi alla figlia Pia, nata dalla relazione con Mario Balotelli. "Non posso piangere tutti i giorni, ma ci penso di giorno e di notte". Proprio per questo trauma, almeno per ora, l’idea di una nuova gravidanza è lontana. "Non me la sento", ha ammesso con sincerità. "Sono rimasta traumatizzata. Non è facile".