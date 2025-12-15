Raffaella Fico, le prime parole dopo la perdita del bambino. Il gesto che commuove tutti

Raffaella Fico ha rotto il silenzio sulla perdita del bambino che aspettava da Armando Izzo. Dopo l'annuncio del calciatore , sono arrivate le dolorose parole della soubrette, già mamma di Pia, avuta tredici anni fa da Mario Balotelli. "Quanto ti ho desiderato. Sarai per sempre nei nostri cuori, il nostro piccolo leoncino vola alto", ha scitto la Fico, 37 anni, in una storia di Instagram.

Raffaella Fico e il dolore per la perdita del figlio

Poi ha condiviso il video di un cucciolo di leone, immagini riprese dall'account di Izzo. E sempre il difensore del Monza ha voluto spendere ulteriori parole sulla vicenda, prontamente condivise da Raffaella: "Hai creduto in me fin da subito, sai bene quello che penso di te e quello che provo per te, ma ti chiedo solo una cosa.... Non perdere mai il sorriso, Vincenzo rimarrà sempre nei nostri cuori". Il bambino si sarebbe chiamato Vincenzo, come il padre di Izzo morto a soli 26 anni a causa di una leucemia fulminante.

Raffaella Fico cancella le tracce della gravidanza

Raffaella Fico ha poi compiuto un gesto drastico. Via dal suo account Instagram tutte le foto della gravidanza. Quelle relative all'annuncio a Verissimo e soprattutto quelle del maestoso gender reveal party di qualche settimana fa. Ora sono visibili solo tre immagini: due della figlia Pia e una con Armando Izzo. Insieme da pochissimi mesi, i due sono innamoratissimi e stanno affrontando con coraggio e fiducia questo grande dolore.