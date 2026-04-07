Francesca Fagnani su Inter-Roma: "Sono andata via di casa". Le parole di Mentana

Inter-Roma non si è giocata solo a San Siro , ma anche - a modo suo - tra le mura domestiche di Francesca Fagnani ed Enrico Mentana . La giornalista e conduttrice, nota tifosa romanista, e il direttore del Tg La7, interista dichiarato, hanno scelto ancora una volta di vivere la partita separati, evitando il classico “derby di coppia” davanti alla tv. Una scelta ormai consolidata, come raccontato dalla stessa Fagnani a Un giorno da pecora: "Non abbiamo visto insieme la partita, come sempre" . Il motivo è semplice e, per molti versi, condivisibile da tante coppie di tifosi: "Non succede mai perché c’è sempre un commento sopra che infastidisce l’altro".

Inter-Roma, la strategia di Francesca Fagnani

La sfida tra Inter e Roma, terminata con un netto 5-2 per i nerazzurri, ha reso ancora più evidente la distanza calcistica tra i due. E proprio per evitare tensioni, Fagnani ha scelto una soluzione drastica ma efficace: allontanarsi da casa durante il match. "Sono andata via io da casa", ha raccontato spiegando come la visione separata sia ormai una sorta di regola non scritta nella coppia. Una strategia che permette di vivere la partita senza interferenze, commenti indesiderati o inevitabili sfottò. Il calcio, si sa, è passione e coinvolgimento, e quando le squadre sono rivali il rischio di trasformare una semplice visione in un confronto acceso è sempre dietro l’angolo.

Il finale a sorpresa tra ironia e tifo

Nonostante le precauzioni, però, il risultato finale è riuscito comunque a entrare nella conversazione domestica. La Fagnani ha raccontato di essere rientrata a casa a tarda ora, sperando di evitare qualsiasi riferimento alla partita. "Sono tornata a un’ora in cui speravo dormisse", ha ammesso. Ma il tentativo di dribblare l’argomento non è andato a buon fine. "Con un filo di voce, lui mi ha chiesto: “Hai visto com’è finita?”". Una battuta che racchiude tutta l’ironia di un rapporto in cui il calcio resta un terreno “sensibile”, ma anche un’occasione per sorridere.