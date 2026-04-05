Inter-Roma 5-2 . Goleada dei nerazzurri contro i giallorossi nella sfida valida per la trentunesima giornata di Serie A . Il big match di Pasqua, valido per la trentunesima giornata di campionato, è deciso da una doppietta di Lautaro e dai gol di Calhanoglu , Thuram e Barella . Mancini illude con la rete del momentaneo pari, Pellegrini rende meno pesante il passivo. Spallata scudetto degli uomini di Chivu , brutto stop in chiave quarto posto per Gasperini . Rivivi la diretta.

23:33

Pellegrini a Dazn dopo Inter-Roma: "Bisogna rimettersi il caschetto"

Pellegrini a Dazn dopo Inter-Roma: "Siamo entrati in campo e abbiamo preso gol, abbiamo cercato in tutti i modi di reindirizzare la partita e ci eravamo riusciti. Purtroppo abbiamo preso gol poco prima della fine del primo tempo. Siamo rientrati e abbiamo preso gol. Non è facile reagire a tutti questi episodi. Prendere un gol come quello di Calhanoglu non ti aiuta. Condizionati dal gol di Gatti nel finale di Roma-Juve? Non penso che un gol preso al 93' possa compromettere quello che è l'impegno, la dedizione, la concentrazione, la voglia di vincere le partite. Ci ha fatto arrabbiare, abbiamo perso due punti e vanificato una grande partita come era successo nelle due partite con il Milan. Quello che non manca mai a questa squadra è la voglia di fare bene e dare tutto. L'Inter è una squadra veramente forte, allenata bene, messa bene in campo. Stiamo riscontrando delle difficoltà, legate a episodi che non ci aiutano. Bisogna rimetteresi il caschetto e riportare questi episodi dalla nostra parte".

23:24

Chivu a Dazn dopo Inter-Roma: "Fondamentale l'approccio all'inizio del secondo tempo"

Chivu a Dazn dopo Inter-Roma: "Era importante l'approccio nel secondo tempo e lo abbiamo fatto bene, chiudendo la partita velocemente. Questa squadra dà segni di maturità. Nelle ultime partite, nei secondi tempi, abbiamo speculato più di quello che avremmo dovuto. Ma oggi siamo rientrati con voglia di chiudere la partita e lo abbiamo fatto". LEGGI TUTTE LE DICHIARAZIONI

23:12

Dumfries a Dazn dopo Inter-Roma: "Siamo sulla strada giusta"

Dumfries a Dazn dopo Inter-Roma: "Abbiamo giocato molto bene. Abbiamo lavorato. Calha e Lautaro sono tornati e sono giocatori importanti per noi. Siamo una famiglia. Siamo un gruppo forte. Siamo sulla strada giusta. Vogliamo vincere lo scudetto, dobbiamo vincere ogni partita. Volevamo tornare a vincere dopo due pareggi. Volevo segnare, peccato!".

23:10

Serie A, risultati e calendario aggiornati dopo Inter-Roma

Serie A, risultati e calendario aggiornati dopo Inter-Roma. CONSULTA RISULTATI E CALENDARIO

22:58

Gasperini dopo Inter-Roma: "Dopo il 3-1 è stata una sofferenza"

Gasperini a Dazn dopo Inter-Roma: "Abbiamo preso gol dopo un minuto, ma il primo tempo è stato molto buono. Averlo chiuso in svantaggio ha dato un brutto colpo al morale. Dopo il 3-1 è stata una sofferenza". LEGGI TUTTE LE DICHIARAZIONI IN DIRETTA

22:52

Lautaro Martinez e Thuram dopo Inter-Roma

Lautaro Martinez dopo Inter-Roma ai microfoni di Dazn: "Era uno scontro diretto, una partita molto importante per il nostro cammino, per la classifica. Bisognava scendere in campo con l'atteggiamento giusto, con personalità, perché la Roma è una squadra forte con un allenatore che conosciamo bene, che fa giocare la squadra come tutti sappiamo. Era la vittoria che volevamo tutti. Bastoni e l'Italia fuori dal Mondiale? Quando parli di Bastoni, di tutti i compagni, mi viene la pelle d'oca. Lasciano l'anima in campo. Abbiamo vinto ed è tutto bello, ma anche quando si perde, quando vanno in nazionale. Danno tutto. Arrivano al campo, lavorano, danno il massimo. Un calo lo possiamo avere tutto. Da tanti anni stiamo lasciando l'Inter in alto. Si accettano le critiche. Sono felice di averli come compagni si squadra".

Marus Thuram dopo Inter-Roma ai microfoni di Dazn: "Mi è mancato Lautaro, ma anche Pio Esposito e Bonny sono importanti per la squadra. Lautaro è il nostro capitano, ci dà l'esempio, siamo contentissimo di averlo con noi"

22:46

Come cambia la classifica dopo Inter-Roma

Come cambia la classifica di Serie A dopo Inter-Roma 5-2. CONSULTA LA CLASSIFICA

22:39

Finisce qui, l'Inter travolge la Roma a San Siro

Fischio finale. Inter-Roma 5-2 a San Siro.