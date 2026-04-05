- 1'Lautaro Martínez (ass. : M. Thuram)
- 45 + 2'H. Çalhanoglu (ass. : P. Zielinski)
- 52'Lautaro Martínez (ass. : M. Thuram)
- 55'M. Thuram (ass. : H. Çalhanoglu)
- 63'N. Barella
- 40'G. Mancini (ass. : D. Rensch)
- 70'L. Pellegrini
Inter show, la Roma è troppo fragile e crolla: Chivu riparte e va a +9 sul Milan, Gasperini resta sesto
Inter-Roma 5-2. Goleada dei nerazzurri contro i giallorossi nella sfida valida per la trentunesima giornata di Serie A. Il big match di Pasqua, valido per la trentunesima giornata di campionato, è deciso da una doppietta di Lautaro e dai gol di Calhanoglu, Thuram e Barella. Mancini illude con la rete del momentaneo pari, Pellegrini rende meno pesante il passivo. Spallata scudetto degli uomini di Chivu, brutto stop in chiave quarto posto per Gasperini. Rivivi la diretta.
23:33
Pellegrini a Dazn dopo Inter-Roma: "Bisogna rimettersi il caschetto"
Pellegrini a Dazn dopo Inter-Roma: "Siamo entrati in campo e abbiamo preso gol, abbiamo cercato in tutti i modi di reindirizzare la partita e ci eravamo riusciti. Purtroppo abbiamo preso gol poco prima della fine del primo tempo. Siamo rientrati e abbiamo preso gol. Non è facile reagire a tutti questi episodi. Prendere un gol come quello di Calhanoglu non ti aiuta. Condizionati dal gol di Gatti nel finale di Roma-Juve? Non penso che un gol preso al 93' possa compromettere quello che è l'impegno, la dedizione, la concentrazione, la voglia di vincere le partite. Ci ha fatto arrabbiare, abbiamo perso due punti e vanificato una grande partita come era successo nelle due partite con il Milan. Quello che non manca mai a questa squadra è la voglia di fare bene e dare tutto. L'Inter è una squadra veramente forte, allenata bene, messa bene in campo. Stiamo riscontrando delle difficoltà, legate a episodi che non ci aiutano. Bisogna rimetteresi il caschetto e riportare questi episodi dalla nostra parte".
23:24
Chivu a Dazn dopo Inter-Roma: "Fondamentale l'approccio all'inizio del secondo tempo"
Chivu a Dazn dopo Inter-Roma: "Era importante l'approccio nel secondo tempo e lo abbiamo fatto bene, chiudendo la partita velocemente. Questa squadra dà segni di maturità. Nelle ultime partite, nei secondi tempi, abbiamo speculato più di quello che avremmo dovuto. Ma oggi siamo rientrati con voglia di chiudere la partita e lo abbiamo fatto". LEGGI TUTTE LE DICHIARAZIONI
23:12
Dumfries a Dazn dopo Inter-Roma: "Siamo sulla strada giusta"
Dumfries a Dazn dopo Inter-Roma: "Abbiamo giocato molto bene. Abbiamo lavorato. Calha e Lautaro sono tornati e sono giocatori importanti per noi. Siamo una famiglia. Siamo un gruppo forte. Siamo sulla strada giusta. Vogliamo vincere lo scudetto, dobbiamo vincere ogni partita. Volevamo tornare a vincere dopo due pareggi. Volevo segnare, peccato!".
23:10
Serie A, risultati e calendario aggiornati dopo Inter-Roma
Serie A, risultati e calendario aggiornati dopo Inter-Roma. CONSULTA RISULTATI E CALENDARIO
22:58
Gasperini dopo Inter-Roma: "Dopo il 3-1 è stata una sofferenza"
Gasperini a Dazn dopo Inter-Roma: "Abbiamo preso gol dopo un minuto, ma il primo tempo è stato molto buono. Averlo chiuso in svantaggio ha dato un brutto colpo al morale. Dopo il 3-1 è stata una sofferenza". LEGGI TUTTE LE DICHIARAZIONI IN DIRETTA
22:52
Lautaro Martinez e Thuram dopo Inter-Roma
Lautaro Martinez dopo Inter-Roma ai microfoni di Dazn: "Era uno scontro diretto, una partita molto importante per il nostro cammino, per la classifica. Bisognava scendere in campo con l'atteggiamento giusto, con personalità, perché la Roma è una squadra forte con un allenatore che conosciamo bene, che fa giocare la squadra come tutti sappiamo. Era la vittoria che volevamo tutti. Bastoni e l'Italia fuori dal Mondiale? Quando parli di Bastoni, di tutti i compagni, mi viene la pelle d'oca. Lasciano l'anima in campo. Abbiamo vinto ed è tutto bello, ma anche quando si perde, quando vanno in nazionale. Danno tutto. Arrivano al campo, lavorano, danno il massimo. Un calo lo possiamo avere tutto. Da tanti anni stiamo lasciando l'Inter in alto. Si accettano le critiche. Sono felice di averli come compagni si squadra".
Marus Thuram dopo Inter-Roma ai microfoni di Dazn: "Mi è mancato Lautaro, ma anche Pio Esposito e Bonny sono importanti per la squadra. Lautaro è il nostro capitano, ci dà l'esempio, siamo contentissimo di averlo con noi"
22:46
Come cambia la classifica dopo Inter-Roma
Come cambia la classifica di Serie A dopo Inter-Roma 5-2. CONSULTA LA CLASSIFICA
22:39
Finisce qui, l'Inter travolge la Roma a San Siro
Fischio finale. Inter-Roma 5-2 a San Siro.
22:35
90' - Tre minuti di recupero, Inter-Roma alle battute finali
Concessi tre minuti di recupero.
22:32
87' - Punizione di Pellegrini
Pellegrini ci prova su punizione. La palla scende troppo tardi.
22:26
81' - Ziólkowski per Hermoso
Ziólkowski per Hermoso, quarto e ultimo cambio per la Roma: esauriti gli slot.
22:25
80' - Svilar salva su Pio Esposito
Tacco splendido di Bonny tra le maglie allargate della difesa della Roma, Pio Esposito prova a chiudere sul primo palo ma Svilar è bravissimo a restare in piedi e parare in controtempo: calcio d'angolo per l'Inter.
22:22
77' - Inter-Roma, Dumfries vicino al gol
Bonny premia l'inserimento di Dumfries, che prova lo scavino: impreciso, si salva la Roma.
22:21
76' - Ultimo cambio per l'Inter
Mkhitaryan per Zielinski, ultimo cambio per Chivu. Applauditissimo anche il centrocampista polacco.
22:20
75' - Pisilli gira alto sulla traversa
Pisilli pescato tutto solo al centro dell'area di rigore da un lancio dalle retrovie, girata di prima intenzione: abbondantamente alta sulla traversa.
22:18
73' - Pio Esposito pericoloso
Il subentrato Bonny scatta sulla destra e serve Pio Esposito, che non trova il miglior impatto con il pallone da posizione favorevole.
22:15
70' - Gol di Pellegrini, Inter-Roma 5-2
Gol di Pellegrini. Accorcia la Roma. Malen che prova a entrare in area, la palla arriva a Pellegrini che con un sinistro piazzato batte Sommer sul primo palo.
22:13
68' - Inter-Roma, tiro di Malen
Malen recupera palla dopo un rimpallo, si gira e tira: alto sulla traversa.
22:12
67' - Conclusione di Tsimikas
Tiro di prima di Tsimikas: alto.
22:10
65' - Doppio cambio Inter
Cahlanoglu fa posto a Sucic nell'Inter. Thuram lascia il campo per Pio Esposito.
22:09
64' - Cambio Roma, fuori Soulé
Cambia Gasperini: Soulé fa posto a El Shaarawy.
22:08
63' - Gol di Barella, Inter-Roma 5-1
Gol di Barella. Dilaga l'Inter. Barella cerca di servire Thuram, il pallone sbatte su Hermoso e torna sui piedi del centrocampista della Nazionale, che batte Svilar infilando il pallone sotto alla traversa.
22:05
60' - Colpo di testa di Thuram, ammonito Pisilli
Fallo di Pisilli su Thuram: ammonito. Ne consegue una punizione tagliata di Dimarco, Thuram attacca il primo palo e colpisce di testa, ma stavolta non trova lo specchio della porta.
22:03
58' - Bastoni esce tra gli applausi, doppio cambio Inter. Dentro Tsimikas nella Roma
Doppio cambio Inter. Fuori Bastoni: standing ovation e abbraccio carico di significati con Chivu, dentro Darmian, che si unisce agli applausi di tutto lo stadio in attesa di entrare in campo. Fuori anche Lautaro Martinez per Bonny. Tsimikas rileva Rensch nella Roma.
22:01
55' - Gol di Thuram, Inter-Roma 4-1
Gol di Thuram. Calcio d'angolo liftato di Calhanoglu, stacca di testa Thuram che gira sul secondo palo. Poker dell'Inter.
21:58
52' - Gol di Lautaro Martinez, Inter-Roma 3-1
Gol di Lautaro Martinez. Thuram contende palla a Rensch, va via palla al piede e serve in verticale Lautaro Martinez, che supera Svilar in uscita. Inter-Roma 3-1. Doppietta per l'attaccante argentino. Secondo assist per il collega di reparto francese.
21:56
50' - Inter in attacco
L'Inter riparte all'attacco. Fraseggi nello stretto per cercare il varco giusto. Si difende facendo densità la Roma.
21:54
48' - Akanji chiude su Malen
Sommer sbaglia il rilancio. Pellegrini recupera palla e prova a far filtrare per Malen. Akanji chiude ancora una volta alla grande.
21:52
46' - Ghilardi per Mancini, si riparte con un cambio nella Roma
Si riparte con un cambio nella Roma: Ghilardi per Mancini.
21:49
Zielinski: "Roma grande squadra"
Zielinski a Dazn prima dell'inizio del secondo tempo di Inter-Roma: "Sapevamo che la Roma è una grandissima squadra. Tutte le squadre sono in grado di metterci in difficoltà. Dobbiamo fare attenzione. Bisogna cercare di fare il terzo gol".
21:35
Inter-Roma, nerazzurri al riposo in vantaggio
Inter al riposo in vantaggio di un gol: 2-1 all'intervallo sulla Roma con gol di Lautaro al 1', Mancini al 40' e Calhanoglu al 47'.
21:34
47' - Gol di Calhanoglu, Inter-Roma 2-1
Gol di Calhanoglu. Dura solo sette minuti il pari della Roma. Grandissimo gol del centrocampista turco, che riceve palla da ZielinskI e scarica un tiro potentissimo verso la porta di Svilar, impotente di fronte alla "maledetta": la palla si alza, poi scende e finisce in rete.
21:32
45' - Due minuti di recupero
Sono due i minuti di recupero concesis dall'arbitro Sozza.
21:27
40' - Gol di Mancini, Inter-Roma 1-1
Gol di Mancini. Primo gol stagionale in campionato per il difensore dei giallorossi, che sfrutta al meglio un cross di Rensch dalla sinistra per battere di testa Sommer.
21:26
39' - Hermoso si sgancia
Hermoso si sgancia e tira, sproca in corner Akanji. Proteste del difensore giallorosso per un tocco di mano, ma il braccio del centrale nerazzurro è aderente al corpo.
21:24
37' - Tiro ribattuto di Dimarco
Barella calcia al volo, recupera palla sulla ribattuta e tocca per Dimarco, che ci riprova: murato.
21:20
33' - Zielinski pericoloso
Akanji chiude in maniera provvidenziale su Malen, poi Zielinski prova un destro a giro dall'interno dell'area di rigore: palla alta.
21:17
30' - Soulé prova a sorprendere Sommer
Soulè vede Sommer fuori dai pali e cerca il pallonetto dal distanza siderale: impreciso.
21:12
25' - Inter-Roma, tiro di Malen
Malen non ci pensa su due volte: sposta palla e tira, sul fondo.
21:11
24' - Gran parata di Sommer
Punizione pennellata in area da Soulé, colpo di testa di Malen, sporcato da una deviazione di Dumfries: Sommer vola e con la mano di richiamo salva l'Inter.
21:08
21' - Roma pericolosa con Rensch
Cross profondo sul secondo palo, Rensch riesce solo ad accarezzarla con la parte alta della testa. Buona costruzione della Roma, che sta guadagnando campo.
21:07
20' - Punizione allontanata dalla difesa dell'Inter
Palla scodellata in mezzo da Pellegrini, di facile lettura per la difesa dell'Inter.
21:03
16' - Inter-Roma, tentativo di affondo di Celik
Passaggio filtrante di Soulé per Celik, che va al cross dall'interno dell'area di rigore: sfortunato nel rimpallo, la palla gli carambola addosso e si spegne oltre la linea di fondo.
21:00
13' - Dimarco impegna Svilar
Dimarco di prima premia l'inserimento di Lautaro Martinez, il capitano dell'Inter controlla e calcia forte sul primo palo: Svilar è attento, si tuffa sulla sua destra e prolunga in calcio d'angolo toccando con la punta delle dita.
20:57
10' - Roma, avvio in salita
Roma in difficoltà, sorpresa e sovrastata dall'aggressività dell'Inter.
20:52
5' - Inter vicina al raddoppio
Dimarco riconquista palla nella metà campo della Roma, la palla arriva a Calhanoglu che calcia con potenza: respinge Svilar. L'azione prosegue ed è Dimarco a provarci: palla di un nulla sul fondo.
20:48
1' - Gol di Lautaro Martinez, Inter-Roma 1-0
Gol di Lautaro Martinez. Traccia in verticale di Akanji per Thuram, che punta N'Dicka e mette dentro un cross basso per Lautaro Martinez: fulminea la girata verso la porta di Svilar, la palla si infila sotto la traversa. Inter in vantaggio.
20:47
1' - Inter-Roma, calcio d'inizio
Partiti! Calcio d'inizio, via a Inter-Roma. Batte la Roma.
20:45
Scambio di gagliardetti tra Lautaro Martinez e Cristante
Scambio di gagliardetti tra i capitani di Inter e Roma, Lautaro Martienz e Cristante. Tutto pronto per il calcio d'inizio di Inter-Roma.
20:42
Squadre nel tunnel degli spogliatoi
Inter e Roma nel ventre di San Siro. Tutto pronto per l'ingresso in campo.
20:34
Malen, le parole d'elogio di Massara e il piano per il futuro
Malen ha incassato le parole d'elogio di Massara nel prepartita. Il piano della Roma per il suo futuro. LEGGI TUTTO
20:28
Inter-Roma, si intensificano le operazioni di riscaldamento
Inter e Roma intensificano le operazioni di riscaldamento: scatta il conto alla rovescia per l'inizio del match tra nerazzurri e giallorossi.
20:15
Marotta: "Bastoni? Vergognoso linciaggio"
Marotta a Dazn prima di Inter-Roma: "Mancano ancora otto partite, sono 24 punti a disposizione: sono tanti. Una vittoria darebbe più stimoli e motivazioni, più sicurezza alla nostra squadra. Domani c'è uno scontro diretto, ma siamo ancora in una fase interlocutoria. Ogni partita che si gioca, con una squadra di testa o provincia, c'è da fare tanta fatica e avere tanta motivazione. Bastoni al Barcellona? Vergognoso che sia esposto a questo continuo linciaggio come se fosse il colpevole di chissà cosa. L'eliminazione dal Mondiale ha origini più lontane. Si sbaglia nella vita, in Italia siamo tutti abituati a diventare psicologi, esperti di calcio, senza sapere con che uomo e che professionista si ha a che fare. Ha sbagliato, ma è umano è normale. Bastoni è un patrimonio dell'Inter e del calcio italiano. Come tale lo consideriamo. Ho letto e ho sentito che è quasi obbligatorio che abbandoni questa maglia. Non ci sono questi estremi, queste condizioni. Poi, come tutti i giocatori, ci sono eventuali situazioni che saranno affrontate più avanti. Da chi deve ripartire il calcio italiano? Tutti si improvvisano esperti. Da una parte la politica, dall'altra esperti di calcio. Dal 2006 non siamo più competitivi, nonostante la vittoria del campionato Europeo. Ci vorrebbe un dibattito molto lungo. Mancano principalmente i talenti. Come mai il Friuli Venezia Giulia, che negli anni 70' ha avuto tanti campioni come Zoff, Capello, Collovati oggi non produce più? Bisogna capire cosa è il gioco del calcio, come mai c'è tanta assenza da parte dei giovani. Oggi prevale la litigiosità. Ci deve essere una critica, ma poi trovare una strada che si uguale per tutti".
20:07
Massara: "Malen a lungo centravanti della Roma. Gasperini? Una certezza"
Massara a Dazn prima di Inter-Roma: "Il riscatto di Malen? Esiste questo diritto, è un presupposto perché Malen possa rimanere nella Roma a lungo. Sta facendo benissimo. Ha impattato sul nostro campionato in una maniera clamorosa. Siamo felici di averlo e siamo felici che possa essere il centravanti della Roma per un lungo tempo. L'eliminazione negli ottavi di Europa League è un rammarico per tutti, ma non avevamo obiettivi minimi per questa stagione. Sapevamo di dover ricominciare un ciclo. Siamo ripartiti con un allenatore eccezionale, che sta facendo ottime cose. Siamo molto contenti. Siamo anche contenti di essere in lotta per il quarto posto e confidiamo di poterci rimanere fino alla fine della stagione. Gasperini è una certezza. L'Italia fuori dal Mondiale? In momento di criticità emergono situazioni taumaturgiche per risolvere questi problemi. Il calcio, come ogni altro ambito, è cambiato moltissimo negli ultimi anni. Se saremo in grado di contemplare questi cambiamenti avremo più chance di non ritrovarci tra quattro anni a fare gli stessi discorsi".
20:05
La situazione in classifica prima di Inter-Roma
La situazione in classifica prima del calcio d'inizio di Inter-Roma. CONSULTA LA CLASSIFICA
19:55
Chivu si sfoga in conferenza: il motivo
"Certi drammi solo con l’Inter": perché il tecnico ha menato duro in conferenza stampa. LE SUE PAROLE
19:45
Inter, la formazione ufficiale: torna la coppia Lautaro-Thuram
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Chivu.
19:40
La formazione ufficiale della Roma: Soulé titolare
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Rensch; Soulé, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gasperini.
19:35
Il confronto tra Inter e Roma
Una grande classica del calcio italiano torna per la trentunesima giornata del campionato di Serie A: Inter e Roma si affrontano a San Siro. Il confronto tra le due.
19:25
Robinio Vaz cresce: il piano per prendersi la Roma
La buona prestazione contro il Bologna e il gol decisivo contro il Lecce stanno lanciando l'avventura di Vaz alla Roma: la crescita dell'ex Marsiglia e i segnali da Trigoria.
19:15
Come arrivano alla sfida Inter e Roma
L'Inter inizia questo rush finale di campionamento dopo una flessione a livello di risultati. Non vince da quattro partite tra campionato e Coppa Italia: l'ultima vittoria risale a oltre un mese fa contro il Genoa. Periodo simile per la Roma che però è tornata alla vittoria nell'ultimo turno prima della pausa contro il Lecce.
19:05
Dove vedere Inter-Roma in tv
L'Inter ospita la Roma a San Siro per il big match di Serie A: info e canali per seguire la partita in tv e in streaming.
18:55
Le probabili formazioni di Chivu e Gasperini
Inter e Roma si sfidano nel big match di Pasqua: le possibili scelte di Chivu e Gasperini.
18:45
Inter-Roma, cresce l'attesa
Tutto pronto a San Siro per il big match della domenica di Pasqua tra Inter e Roma, sfida valida per la trentunesima giornata del campionato di Serei A: fischio d'inizio in programma alle 20:45.
Stadio Giuseppe Meazza - Milano