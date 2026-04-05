Malen e la certezza della Roma sul futuro: il piano giallorosso per il rinnovo del suo bomber

C’è un uomo che accende le notti importanti , uno che non trema quando il livello si alza e il peso del pallone diventa più pesante. È Donyell Malen , ed è già entrato di diritto nel cuore pulsante della Roma . Non solo per i gol, ma per quando li segna. Perché i suoi non sono numeri qualsiasi: sono graffi lasciati negli scontri diretti, sono firme pesanti contro Juventus, Napoli e Como. Quattro centri che raccontano una verità semplice e potente: Malen è l’uomo dei big match .

Malen, numeri da bomber di razza: la Roma si aggrappa a lui

La Roma si aggrappa a lui, al suo istinto, alla sua fame. A San Siro servirà un’impresa e servirà soprattutto il suo timbro, quello che fin qui è arrivato con una puntualità quasi feroce. Otto gol in dodici partite, una media da bomber di razza, di quelli che spostano equilibri e riscrivono gerarchie. Il nono è nel mirino, nel tempio delle grandi sfide, là dove finora non è mai riuscito a lasciare il segno. Ma ogni storia è fatta per essere cambiata, soprattutto da chi vive per le grandi occasioni.

La squadra deve giocare per lui

Da quando è arrivato a metà gennaio, Malen ha ribaltato l’attacco romanista. Sette reti in Serie A, più di chiunque altro nello stesso periodo. Numeri che lo proiettano accanto a nomi che a Roma non si dimenticano come Montella ed El Shaarawy. E non è solo una questione statistica, è l’impatto visivo, la sensazione costante che ogni pallone possa diventare un pericolo. Gasperini lo ha capito subito e vuole che la squadra giochi per lui, che lo cerchi, che lo metta nelle condizioni di fare ciò che sa fare meglio: colpire.



E poi c’è la sfida nella sfida. Davanti, Lautaro. Due bomber, due mondi, un solo obiettivo: decidere la partita. Sarà anche una questione di dettagli, di un movimento, di un attimo. E Malen sembra vivere proprio per quell’attimo.