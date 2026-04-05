Soulé verso un posto da titolare: la scelta di Gasperini su Pisilli e Cristante verso Inter-Roma

ROMA - Ultimo allenamento, le prove tattiche sono state diverse e hanno riguardato due piani di gioco. Il primo con Soulé in campo dal primo minuto, il secondo invece con i quattro centrocampisti schierati in mezzo al campo e sulla trequarti. Gasperini soltanto questa mattina deciderà quale undici schierare, se quello più offensivo per cercare come all’andata di aggredire l’Inter, oppure quello più di sostanza per cercare i raddoppi di copertura specialmente sulle temibili fasce con Dumfries e Dimarco. Intanto un’indicazione il tecnico l’ha data riguardo il suo attaccante argentino: «Soulé ha recuperato, si è allenato queste due settimane con noi. La prima un po’ in difficoltà, questa ultima sicuramente molto meglio. Anche se chiaramente è un giocatore fuori da tanto tempo, in questa settimana era di nuovo lui».