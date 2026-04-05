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lunedì 6 aprile 2026
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Soulé verso un posto da titolare: la scelta di Gasperini su Pisilli e Cristante verso Inter-Roma

Le prove tattiche del tecnico giallorosso per il big match di San Siro sono state diverse e hanno riguardato due piani di gioco: tutti i dettagli
Jacopo Aliprandi
3 min
TagsRomaoggi
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ROMA - Ultimo allenamento, le prove tattiche sono state diverse e hanno riguardato due piani di gioco. Il primo con Soulé in campo dal primo minuto, il secondo invece con i quattro centrocampisti schierati in mezzo al campo e sulla trequarti. Gasperini soltanto questa mattina deciderà quale undici schierare, se quello più offensivo per cercare come all’andata di aggredire l’Inter, oppure quello più di sostanza per cercare i raddoppi di copertura specialmente sulle temibili fasce con Dumfries e Dimarco. Intanto un’indicazione il tecnico l’ha data riguardo il suo attaccante argentino: «Soulé ha recuperato, si è allenato queste due settimane con noi. La prima un po’ in difficoltà, questa ultima sicuramente molto meglio. Anche se chiaramente è un giocatore fuori da tanto tempo, in questa settimana era di nuovo lui».

Roma, le possibili scelte di Gasperini contro l'Inter

Il Matias ritrovato, una boccata d’ossigeno per Gasp che può puntare su di lui dal primo minuto per comporre il tridente offensivo con Pellegrini e Malen. Se dovesse giocate l’ex Juve, a quel punto Gasperini lascerebbe uno dei centrocampisti in panchina pronto a subentrare a gara in corso. Il designato dovrebbe essere El Aynaoui, sfavorito nel ballottaggio con Pisilli. Il baby talento romanista farà coppia in mezzo al campo con Cristante. E a proposito di ballottaggi, ce ne è un altro che Gasp si terrà caldo fino all’ultimo: quello sulla sinistra tra Rensch e Tsimikas, con il primo a in leggero vantaggio.

A destra nessun dubbio, giocherà Celik, così come il terzetto di difesa è dato per scontato: Mancini a destra, N’Dicka al centro, Hermoso a sinistra. A loro il compito di riuscire a non prendere gol fuori casa: la difesa finalmente è al completo e il reparto vuole mantenere il trend positivo dopo il clean sheet dell’ultima sfida prima della sosta contro il Lecce.

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