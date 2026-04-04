Gasperini sfida un suo tabù: non ha mai battuto l'Inter a San Siro, tutti i precedenti

ROMA - Gasperini , domani sera, ritroverà la squadra che negli anni gli ha dato le maggiori delusioni sul campo. Non è necessario andare con la mente all’alba della stagione 2011-12, quella che vide Gian Piero guidare proprio i nerazzurri di Milano ma solamente in 4 occasioni, prima di un doloroso esonero. I dati confermano infatti la particolare allergia all’Inter - anche da avversario - da parte dell’allenatore di Grugliasco, e non si tratta soltanto di un male di stagione. «Alle bestie nere ci credo poco, ogni partita ha una storia diversa», disse alla vigilia dell’ultima sfida contro il Torino di Baroni, un allenatore che spesso lo ha messo in difficoltà ma che lo stesso Gasp ha contribuito in qualche modo a far esonerare proprio espugnando il suo campo lo scorso 18 gennaio. Eppure la reticenza a fare risultato contro l’Inter è un dato storico.

La media punti di Gasperini contro l'Inter

Tra le decine di avversarie affrontate almeno 5 volte nel corso della sua lunga carriera, l’Inter è quella contro cui ha la media punti peggiore in assoluto. L’ha affrontata in 35 diverse occasioni, collezionando 21 sconfitte, 9 pareggi e 5 vittorie, con un bilancio di 25 gol fatti e di 63 subiti. La media punti dice 0,69. Per fare dei paragoni con le altre big del campionato, quella contro la Juve è di 0,78, contro il Milan è di 1,31, contro la Roma è di 1,36, contro la Lazio è di 1,41 e contro il Napoli è di 1,43. Insomma, c’è poco da fare, l’Inter all’Atalanta di Gasp è stata spesso indigesta. Tanto che a San Siro non l’ha mai battuta in campionato e neppure nelle coppe.

L’ultimo dei cinque successi (tutti in casa) risale addirittura all’11 novembre del 2018, 4-1 per la Dea. Nelle ultime 16 occasioni, senza distinzioni tra casa e trasferta, Gasp non ha mai esultato. E per ben due volte si è tolto la soddisfazione di battere i nerazzurri quando guidava il Genoa, il 19 gennaio 2014 e il 20 aprile del 2016 (in entrambi i casi 1-0).