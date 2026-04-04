Il piano di Gasperini per battere l'Inter: la mossa a sorpresa in attacco

Giocare a briglie sciolte, pensando soprattutto a cosa si può fare per alzare l’asticella e riducendo le preoccupazioni alla sola attenzione tattica. È possibile contro l’Inter? Sì, almeno nella visione che Gasperini ha di queste partite. «Giocarle dev’essere un piacere, non un assillo», è il suo manifesto. Così da giorni sta preparando la supersfida di San Siro anche sul piano delle motivazioni. Non che ne servano ulteriori rispetto a quelle che la gara già genera di suo, considerato il blasone dell’avversario e il momento catartico della stagione, ma per non farsi risucchiare dalla paura di perdere un altro scontro diretto (1 vittoria, 3 pareggi e 6 ko fin qui) serve comunque una scossa. Una terapia d’urto che passa, inevitabilmente, dalle scelte tecniche. Forse è per questa ragione che nella mente dell’allenatore comincia a prendere forma la possibilità di schierare una squadra più offensiva del previsto, con un centrocampista in meno e un attaccante in più. Il grande dubbio della vigilia è proprio sull’assetto, un questito che poi si porta dietro quello sugli uomini: meglio il 3-5-2 con El Aynaoui accanto a Cristante e Pisilli, oppure l’utilizzo di Soulé dall’inizio per spaventare una squadra, quella di Chivu, che sarà pure in vetta con il miglior attacco del torneo (66 reti) ma che ultimanente ha vacillato? Se la partita si giocasse oggi, e non domani, Gasp propenderebbe per la seconda opzione e sceglierebbe quindi il menù “alla Soulé”. La rifinitura e la riunione tattica del giorno gara, come sempre, scioglieranno le ultime riserve.