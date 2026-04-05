Dove vedere Inter-Roma in tv? Dazn o Sky, orario
La domenica di Pasqua offre la sfida tra l'Inter e la Roma. A San Siro i nerazzurri di Chivu hanno l'occasione di allungare momentaneamente rispetto al Milan, che lunedì sera al Maradona affronterà il Napoli. I giallorossi, invece, vogliono continuare a insediare la zona Champions League. Tabù Inter per Gasperini: la squadra con cui il tecnico della Roma ha la peggior media punti in campionato.
Inter-Roma, l'orario
A San Siro la sfida tra nerazzurri e giallorossi avrà il proprio calcio d'inizio alle ore 20:45. A dirigere la partita sarà Simone Sozza della sezione di Seregno.
Dove vedere Inter-Roma in diretta tv
Inter-Roma sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Inter-Roma, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire il big match della giornata di Serie A anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le formazioni ufficiali di Chivu e Gasperini
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Zieliński, Dimarco; Lautaro Martínez, Thuram. A disposizione: Di Gennaro, Josep Martínez, de Vrij, Sučić, Luis Henrique, Bonny, Frattesi, Diouf, Mkhitaryan, Darmian, Cocchi, Pio Esposito. Allenatore: Chivu.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'dicka, Hermoso; Çelik, Cristante, Pisilli, Rensch; Soulé, Pellegrini; Malen. A disposizione: De Marzi, Gollini, Angeliño, Tsimikas, Ziółkowski, Ghilardi, El Aynaoui, Venturino, R. Vaz, El Shaarawy, Zaragoza. Allenatore: Gasperini.
La domenica di Pasqua offre la sfida tra l'Inter e la Roma. A San Siro i nerazzurri di Chivu hanno l'occasione di allungare momentaneamente rispetto al Milan, che lunedì sera al Maradona affronterà il Napoli. I giallorossi, invece, vogliono continuare a insediare la zona Champions League. Tabù Inter per Gasperini: la squadra con cui il tecnico della Roma ha la peggior media punti in campionato.
Inter-Roma, l'orario
A San Siro la sfida tra nerazzurri e giallorossi avrà il proprio calcio d'inizio alle ore 20:45. A dirigere la partita sarà Simone Sozza della sezione di Seregno.