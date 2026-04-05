INTER-ROMA 5-2, TABELLINO E STATISTICHE

23:48

Pellegrini sul momento della Roma

Lorenzo Pellegrini analizza il momento della Roma ai microfoni di Dazn: "Stiamo riscontrando delle difficoltà, soprattutto legate a degli episodi, che in questo momento non ci aiutano e quindi bisogna insomma rimettersi il caschetto tutti quanti insieme e cercare di spostare questi episodi dalla nostra parte anziché come nelle ultime settimane contro".

23:41

Il crollo morale e il rimprovero

Gasp analizza la debacle del secondo tempo: "Oggi per la prima volta c'è stato un crollo morale, questo non deve succedere. Questa sera per la prima volta si può rimproverare qualcosa, per me i risultati sono in linea con il valore della squadra. Se lo chiedete a me è in linea con le sue potenzialità. Per la prima volta è arrivato questo calo, dobbiamo dare una risposta forte subito, la daremo già dalle prossime gare. Questa squadra non merita di abbattersi, ha la coscienza a posto".

23:36

Gasperini in conferenza stampa

Gasperini ha parlato anche in conferenza stampa a San Siro: "Al gol di Calhanoglu bisogna fae i complimenti; il terzo gol poi ha provocato uno scoramento. Poi c'è stato un crollo morale, ci sta perdere, ma non con queste dimensioni. Questa squadra è sana e il gruppo è positivo, cercheremo di ripartire. Le valutazioni le farò con la società in modo preciso e chiaro. Non credo che questa squadra vada ricostruita, ma piuttosto rinforzata. Ha una base evidente, stiamo pagando anche delle assenze molto lunghe e ripetute. Non credo stia facendo meno di quanto possibile. Dispiace perdere a Milano, soprattutto per le dimensioni del risultato. La squadra farà il suo dovere al meglio, pensare di buttare per aria il gruppo per me è una follia. Va rinforzato, probabilmente bisogna migliorarlo. La Roma ha speso molto, a me non è mai capitato che una società spendesse queste cifre. Non è solo una questione economica, ma di dove e chi andare a prendere per aumentare le potenzialità della squadra. Ora però è un discorso prematuro".

23:23

Gasp e le difficoltà

Ancora Gasperini a Radio Rai: "Abbiamo reagito al gol preso dopo pochi secondi, abbiamo fatto un primo tempo super. Dopo il gol di Calhanoglu c’è stata una difficoltà oggettiva dalla quale però troveremo la forza per ricostruire nelle prossime settimane. Errore di Cristante? Io vado anche a vedere tutte le palle recuperate e le giocate belle fatte nel primo tempo dalla squadra. Riparto dalle cose positive come sempre".

23:16

Gasperini sul mercato

Gasperini, a Radio Rai, ha parlato delle sue esigenze di mercato: "Non ci sono lamentele da parte mia, non ci sono interviste mie in cui ci sono lamentele, forse sono cose riportate, ma sicuramente ho delle idee di come deve giocare la squadra, delle caratteristiche dei giocatori e di come avrei voluto giocare. Detto questo non credo che questa squadra stia facendo meno delle sue potenzialità. Ci sono 7 partite da giocare e le giocheremo fino all'ultimo, cercheremo di recuperare questo piccolo svantaggio per andare in Champions, ma la cosa più importante che la squadra giochi con questa voglia di fare. Questi ragazzi posso solo elogiarli".

23:02

Gasperini: "Faremo di tutto per il quarto posto"

Gasperini parla a Dazn: "Noi in tilt? Sì, dopo il terzo gol, non prima però. Abbiamo preso gol dopo 30 secondi e poi a fine primo tempo, ma in mezzo ho visto tanta Roma. Il primo tempo è stato molto buono e averlo chiuso in svantaggio ha dato un brutto colpo al morale. Dopo il terzo gol siamo rimasti un po' così ed è stata una sofferenza da lì in poi. Mancini fuori per infortunio? Indubbiamente per noi è un giocatore importante, quando riusciamo a essere come nel girone d’andata, insomma un po’ tutti al completo, siamo sicuramente molto più competitivi. Ci stanno mancando a turno diversi giocatori come Wesley e Koné, così perdiamo qualcosa anche se tutti stanno dando il massimo. È stata una partita dai due volti, perché nel primo tempo abbiamo fatto bene, poi è chiaro che il risultato finale fa vedere tutto in modo diverso e effettivamente dopo il 3-1 la partita si è chiusa. Bisogna dare anche merito all’Inter che è una grande squadra. È un'altra Roma dopo il gol di Gatti (autore del 3-3 della Juve contro la Roma il 1° marzo, n.d.r.)? No, ci sono state partite diverse, abbiamo fatto belle prestazioni. Oggi è la prima volta che sbagliamo un tempo. Perdere a Milano con quest'Inter ci può stare, ma non con queste dimesioni. Il quarto posto? È difficile per noi, ma anche per il Como, per la Juventus e per l'Atalanta. Noi siamo un po' attardati, ma faremo di tutto per recuperare".

SERIE A, LA CLASSIFICA

22:50

Troppe sconfitte, quasi come Luis Enrique

Negli ultimi 32 anni solo Luis Enrique, con 12 sconfitte, ha perso più partite di Gasperini da allenatore della Roma nelle prime 31 giornate di un singolo campionato. L'attuale tecnico giallorosso è arrivato a 11 sconfitte (oltre a 17 vittorie e 3 pareggi).

22:40

Tra poco le parole di Gasperini

Siamo in attesa delle parole di Gasperini a commento della pesante sconfitta della sua Roma contro l'Inter.

Milano