Corriere dello Sport.it
domenica 5 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Lo sfogo di Chivu e quel “certi drammi solo con l’Inter”: perché il tecnico ha menato duro in conferenza stampa

I nerazzurri si giocano una fetta importante di scudetto con la Roma e l'allenatore rumeno difende il blocco azzurro: i dettagli
Pietro Guadagno
TagsInterChivuoggi
Inter

Inter

Tutte le notizie sulla squadra

APPIANO GENTILE - Alla viglia della sfida con la Roma, Chivu alza le barricate. Ma, visto che, come di dice, la miglior difesa è sempre l’attacco, per proteggere il suo gruppo, il tecnico rumeno non ha fatto prigionieri, replicando e pure “arringando” a seconda dei casi. Non è stata la prima volta: è il volume che è stato più alto. Forse perché il momento è particolarmente delicato, solo che non può esserlo solo per l’Inter. Che, fino a prova contraria, è comunque in testa al campionato, con 6 punti di vantaggio sul Milan e 7 sul Napoli. «Sento e ascolto delle cose che non hanno a che fare con i valori dello sport che possiedo – ha cominciato -. Solo con l’Inter si fanno certi drammi per un pareggio. Dopo la Juve si è scatenata una gogna mediatica, che poi non si è più vista per altri episodi. Accade solo quando ci siamo di mezzo noi, con la squadra, la società, i giocatori messi in piazza per tirare i sassi. Quando, invece, certe situazioni sono a sfavore dell’Inter, nessuno dice nulla».

Bastoni, zero riconoscenza

Il riferimento, ovviamente, è soprattutto per Bastoni, finito da allora nell’occhio del ciclone. E ora sul banco degli imputati per l’espulsione contro la Bosnia. «Nel calcio non c’è riconoscenza. Aveva lasciato Appiano con le stampelle e dopo 3 giorni è sceso in campo. Ovvio che sia dispiaciuto, ma è contento, del sostegno dei compagni in Nazionale e all'Inter. Si è messo a disposizione con quello che aveva e ci ha messo la faccia». Tutto il club nerazzurro la pensa allo stesso modo.

E nessuno si sogna di mettere Bastoni in discussione. Fermo restando l’interesse concreto del Barcellona. «Non posso controllare il suo futuro. So solo che è contentissimo di essere qua. Poi sarà lui a decidere. La certezza è che, finché resterà, che siano 2 mesi o 2 anni, darà più del 100%. Sarei felice se lui rimanesse, ma sarei felice pure io di restare. Perché le incertezze del mondo del calcio per un allenatore sono queste…».

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Inter

Azzurri eliminati dal Mondiale: nessuna colpa

Il discorso si è allargato a tutti i nerazzurri convocati in Nazionale, finiti a loro volta al centro della bufera. «La colpa dell’eliminazione non è certo loro. Come non può essere una colpa che giochino nell’Inter. Anzi, noi siamo orgogliosi di avere calciatori che rappresentino l’Italia e che diano tutto per regalare gioie ai tifosi. Poi può capitare di perdere o di non raggiungere i traguardi desiderati». Un pensiero anche per Esposito, autore del primo errore dal dischetto. «Mi interessava solo una cosa e gliel’ho chiesta. Ovvero se avesse chiesto lui di calciare. Mi ha risposto: “Sì”. E quello per me è stato sufficiente. A vent’anni si è preso una responsabilità enorme. Poi i rigori si sbagliano e a lui capiterà ancora».

L'Inter è pronta a reagire

Dalle parole, però, occorre passare ai fatti. Nel senso che l’Inter ha la necessità di tornare a vincere dopo tre giornate a secco (2 punti raccolti), e la Roma non è certo l’avversario più agevole, tenuto conto, appunto, anche di un morale tutto da verificare.

«Abbiamo grandi campioni a livello umano. Hanno sempre reagito alle amarezze. Poi, le delusioni fanno parte del calcio. Non sono preoccupato. Bisogna avere il coraggio, la personalità e l'ambizione giusti per portare a buon fine una gara complicata come lo sono quelle contro le squadre di Gasperini. Pensieri sulle designazioni arbitrali? Nessuno. Vorrebbe dire vedere fantasmi o avere paura».

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Inter

APPIANO GENTILE - Alla viglia della sfida con la Roma, Chivu alza le barricate. Ma, visto che, come di dice, la miglior difesa è sempre l’attacco, per proteggere il suo gruppo, il tecnico rumeno non ha fatto prigionieri, replicando e pure “arringando” a seconda dei casi. Non è stata la prima volta: è il volume che è stato più alto. Forse perché il momento è particolarmente delicato, solo che non può esserlo solo per l’Inter. Che, fino a prova contraria, è comunque in testa al campionato, con 6 punti di vantaggio sul Milan e 7 sul Napoli. «Sento e ascolto delle cose che non hanno a che fare con i valori dello sport che possiedo – ha cominciato -. Solo con l’Inter si fanno certi drammi per un pareggio. Dopo la Juve si è scatenata una gogna mediatica, che poi non si è più vista per altri episodi. Accade solo quando ci siamo di mezzo noi, con la squadra, la società, i giocatori messi in piazza per tirare i sassi. Quando, invece, certe situazioni sono a sfavore dell’Inter, nessuno dice nulla».

Bastoni, zero riconoscenza

Il riferimento, ovviamente, è soprattutto per Bastoni, finito da allora nell’occhio del ciclone. E ora sul banco degli imputati per l’espulsione contro la Bosnia. «Nel calcio non c’è riconoscenza. Aveva lasciato Appiano con le stampelle e dopo 3 giorni è sceso in campo. Ovvio che sia dispiaciuto, ma è contento, del sostegno dei compagni in Nazionale e all'Inter. Si è messo a disposizione con quello che aveva e ci ha messo la faccia». Tutto il club nerazzurro la pensa allo stesso modo.

E nessuno si sogna di mettere Bastoni in discussione. Fermo restando l’interesse concreto del Barcellona. «Non posso controllare il suo futuro. So solo che è contentissimo di essere qua. Poi sarà lui a decidere. La certezza è che, finché resterà, che siano 2 mesi o 2 anni, darà più del 100%. Sarei felice se lui rimanesse, ma sarei felice pure io di restare. Perché le incertezze del mondo del calcio per un allenatore sono queste…».

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Inter

Da non perdere

Inter, Chivu non ci staChivu ritrova Lautaro
1
Lo sfogo di Chivu e quel “certi drammi solo con l’Inter”: perché il tecnico ha menato duro in conferenza stampa
2
Azzurri eliminati dal Mondiale: nessuna colpa

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS