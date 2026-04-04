Chivu: "Bastoni ci ha messo la faccia. Mai vista una gogna mediatica come questa contro l'Inter"

Chivu sul momento di Bastoni

"Come sta Bastoni? Quello che conta è il rispetto dei compagni, il lavoro e quello che sei tu umanamente. Lui in questo momento è dispiaciuto per l'accaduto ma è contento del fatto che ha ricevuto il sostegno dei compagni: la faccia l'ha messa, in un momento di difficoltà si è presentato con quello che aveva per rappresentare un Paese e portare a buon fine il suo sogno. Nonostante le condizioni in cui era in quel momento ha dato la disponibilità: per me da uomo che capisce certe dinamiche e sa cosa vuol dire dieci giorni di stampelle vale tanto. L'ha visto con le stampelle e poi tre giorni dopo in campo con l'Italia. Ci ha messo la faccia e si è preso la responsabilità: quello che conta è quello che ricevi, l'amore dei tifosi e la stima dei compagni perché sanno che la faccia l'hai messa. Sono felice se Bastoni rimarrà all'Inter a prescindere da quello che deciderà per il suo futuro".

"Purtroppo alcuni non sono riusciti a raggiungere il loro obiettivo e il loro desiderio: ma sono tornati sapendo che ci aspetta un finale impegnativo, dobbiamo essere pronti ed essere competitivi. Ho a che fare con grandi campioni dal punto di vista umano: l'hanno fatto vedere, hanno sempre saputo rialzarsi sempre dopo l'amarezza. Hanno imparato che far parte di una squadra di calcio ogni tanto vuol dire cascare: ma quello che conta è la reazione e il carattere per il rispetto di una società che rappresentano e per l'amore dei tifosi. Lo sanno anche loro che le delusioni fanno parte del gioco, è lo sport e bisogna accettarlo. Non sono preoccupato, in questi otto mesi me l'hanno fatto vedere che abbiamo uomini che hanno valori, qualità e molte certezze nel gruppo".