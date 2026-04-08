Morata e Alice Campello si rivedono, incontro teso al parco

Un pomeriggio al parco che avrebbe potuto raccontare una scena familiare serena si è trasformato in un momento carico di tensione. Protagonisti Alvaro Morata e Alice Campello , che nei giorni scorsi si sono ritrovati insieme ai loro quattro figli nel parco di CityLife. Come racconta Diez Minutos, a raggiungere per prima il luogo dell’incontro è stata l’influencer, accompagnata dai bambini: i gemelli Leonardo e Alessandro, 7 anni, Edoardo, 5, e Bella, 3 . I piccoli hanno iniziato a giocare in attesa dell’arrivo del padre, arrivato poco dopo. Il calciatore si è subito dedicato ai figli, improvvisando una partita e regalando loro momenti di complicità e leggerezza. Ma, se il rapporto con i bambini è apparso solido e affettuoso, ben diverso è stato quello tra i due ex partner: tra Morata e Alice il clima è apparso freddo e distaccato , segnato da una distanza evidente.

Morata e Alice Campello al parco con i figli

Durante l’incontro, i due hanno interagito a malapena. Nessuno scambio evidente, nessuno sguardo complice: segnali che raccontano più di molte parole. Come mostrano le foto dei paparazzi, Alice Campello si è concentrata sul telefono non appena Morata è arrivato, evitando di entrare in contatto diretto con lui. Anche il momento dei saluti ha confermato questa distanza: il calciatore ha lasciato il parco insieme ai figli, mentre l’influencer si è allontanata da sola. Una scena che contrasta con l’immagine di rapporti distesi che entrambi avevano mostrato negli ultimi mesi. Solo di recente, infatti, Campello aveva rassicurato i follower dichiarando che tra loro "va tutto bene". Eppure, le immagini raccontano una realtà più complessa, lontana dall’idea di una separazione serena e completamente armoniosa.

La fine dolorosa di Morata e Alice Campello

La storia tra Alice Campello e Morata è stata, fin dall’inizio, intensa e veloce. Un vero e proprio colpo di fulmine che li ha portati, in pochi mesi, a progettare il matrimonio e costruire una famiglia numerosa. In otto anni di relazione sono nati quattro figli, e la coppia ha sempre mantenuto un profilo discreto, lontano da scandali e polemiche. Proprio per questo, la notizia della prima rottura nell’estate del 2024 aveva sorpreso molti. All’inizio del 2025 sembrava esserci spazio per un nuovo capitolo: i due avevano deciso di riprovarci, riaccendendo le speranze dei fan. Ma, dopo ulteriori tentativi e una crisi definitiva alla fine dello stesso anno, la coppia ha scelto di separarsi. Nel 2026 è arrivata la decisione di avviare le pratiche di divorzio, mettendo fine a una storia che, per anni, era stata considerata un esempio di stabilità.