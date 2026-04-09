Martina Miliddi di Affari Tuoi: "Protetta da Stefano De Martino, ho preso il primo volo per lui"  

Tra i fattori che spiegano la recente crescita di Affari Tuoi c’è anche un volto nuovo che ha contribuito a rinnovarne il ritmo e l’immagine. Si tratta di Martina Miliddi, 25 anni, ex allieva di Amici di Maria De Filippi , entrata nel cast a metà gennaio insieme al comico Herbert Ballerina. Il loro arrivo ha segnato un cambio di passo nel gioco dei pacchi di Rai 1, affiancando stabilmente Stefano De Martino e introducendo una dinamica più leggera e contemporanea. Non è un caso che proprio da quel momento la trasmissione abbia colmato il divario con La Ruota della Fortuna , tornando a imporsi come programma leader dell’access prime time. Una crescita che, al di là dei numeri, racconta anche una precisa strategia editoriale: rinfrescare il format senza snaturarlo, puntando su volti giovani e riconoscibili per il pubblico televisivo.

Affari Tuoi, il rapporto tra Martina Miliddi e Stefano De Martino

Dietro l’arrivo di Martina Miliddi ad Affari Tuoi c’è anche un rapporto nato anni prima, sotto i riflettori del talent di Canale 5. La ballerina aveva infatti partecipato a Amici nel 2020 come allieva di Lorella Cuccarini, nonostante il parere contrario di Alessandra Celentano. In quell’edizione, Stefano De Martino sedeva tra i giudici del serale. "È una persona davvero speciale, gli sono molto debitrice”, ha raccontato la Miliddi in un’intervista al settimanale Oggi. Un rapporto di stima che, a distanza di sei anni, si è trasformato in una collaborazione professionale. È stato proprio De Martino, d’accordo con gli autori Rai, a proporre l’inserimento di una figura femminile nel programma, individuando in lei il profilo giusto. La chiamata è arrivata mentre la ballerina si trovava alle Seychelles: “Non ci ho pensato un secondo, ho preso il primo volo e sono tornata”, ha spiegato. Un episodio che restituisce la misura di un’occasione colta al volo e di una fiducia ricambiata sul campo, sera dopo sera. "Ci vogliamo bene, mi sento protetta e onorata a lavorare con lui", ha rimarcato Martina, che in precedenza ha negato un flirt con l'ex marito di Belen. Dopo le relazioni con i cantanti Aka7even e Raffaele Renda, è oggi legata al coreografo Simone Milani.

Il confronto tra Martina Miliddi e Samira Lui

Un altro confronto mediatico riguarda Samira Lui, volto de La Ruota della Fortuna. Alcuni osservatori hanno provato a costruire una rivalità tra le due presenze femminili dell’access prime time, ma Martina Miliddi ha respinto ogni contrapposizione. "Non mi turbano affatto queste voci. La ammiro e la stimo molto”, ha chiarito, sottolineando le differenze di percorso. “Lei ha un curriculum più ricco, io sono ancora all’inizio. Posso solo ringraziare per il paragone”.