Britney Spears crolla di nuovo ed entra in riabilitazione

Britney Spears è entrata in un centro di riabilitazione negli Stati Uniti per affrontare problemi legati alla dipendenza, secondo quanto riportato dal sito TMZ e confermato da fonti vicine alla popstar. La scelta sarebbe maturata dopo diversi giorni di pressioni da parte della cerchia più stretta. La cantante avrebbe infine accettato volontariamente il ricovero, mostrando consapevolezza della propria condizione. "Si è resa conto di aver toccato il fondo" , ha riferito un insider. La Spears ha alle spalle una lunga storia di abuso di sostanze e alcol, con riferimenti anche all’uso di farmaci come l’Adderall. Alcuni episodi, non verificati ufficialmente, riguarderebbero tentativi di procurarsi il medicinale durante viaggi in Messico.

Britney Spears entra in rehab dopo l'arresto

Il ricovero di Britney Spears si inserisce in un contesto più ampio, segnato da vicende legali recenti. Lo scorso 4 marzo, nella contea di Ventura, in California, la reginetta del pop è stata arrestata con l’accusa di guida in stato di ebbrezza. Secondo quanto comunicato dalle autorità, la cantante è stata fermata nelle prime ore del mattino nei pressi della propria abitazione, trattenuta in custodia dalle 3:03 alle 6:07 e successivamente rilasciata. Alcune fonti indicano che l’ingresso in un programma di riabilitazione potrebbe avere un peso anche nel procedimento in corso. "Sa che, strategicamente, questo dimostra al giudice la volontà di affrontare seriamente la situazione", ha dichiarato una persona informata sui fatti. Dopo l’arresto, un portavoce dell’artista ha definito l’episodio "deplorevole", assicurando la piena collaborazione con le autorità e l’intenzione di rispettare le procedure legali.

Il sostegno della famiglia e il percorso di recupero

A quanto pare, sul piano personale, Brit può contare sul sostegno dei figli e degli affetti più vicini, che l'avrebbero incoraggiata ad intraprendere un percorso terapeutico. Più precisamente i familiari sarebbero al lavoro per costruire un percorso stabile che favorisca il recupero e il benessere dell'ex stellina Disney. La durata del programma non è stata resa nota. In genere, trattamenti di questo tipo prevedono cicli di circa 30 giorni, ma nel caso specifico si starebbe valutando un periodo più lungo. Non si tratta della prima esperienza di riabilitazione per la 44enne: nel corso degli anni la Spears ha già affrontato percorsi analoghi, talvolta interrotti dopo pochi giorni. Al momento non sono stati diffusi dettagli sull’ubicazione del centro né sul tipo di terapia intrapresa. Non è arrivata, inoltre, alcuna dichiarazione ufficiale diretta da parte della cantante.