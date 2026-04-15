Svelata la lista nera di Kate Middleton e William con nomi inaspettati  

Da quando re Carlo ha avviato il progetto di una monarchia più snella ed essenziale, il principe di Galles, William, sembra determinato a portare avanti la stessa strategia senza esitazioni. L’obiettivo è chiaro: ridurre il numero dei membri attivi della famiglia reale, mantenendo solo figure considerate leali e affidabili, ed escludere chi viene percepito come fonte di tensioni o controversie. Tra gli esclusi più evidenti figurano il fratello Harry, Duca di Sussex e sua moglie Meghan Markle , ormai da tempo distanti dalla Corona. I rapporti si sono incrinati definitivamente dopo il loro addio ai doveri reali e le successive dichiarazioni pubbliche ritenute critiche nei confronti dell’istituzione. Un gelo confermato anche dall’assenza di contatti diretti: William e Kate Middleton non incontrano la coppia dal funerale di Elisabetta nel 2022.

Chi c'è sulla lista nera di William e Kate Middleton

Oltre a Harry e Meghan, sulla lista nera di Kate e William ci sarebbe anche lo zio Andrea, da anni al centro di polemiche legate al caso Jeffrey Epstein. Secondo fonti britanniche, William avrebbe esercitato pressioni per ridimensionarne il ruolo pubblico e i titoli. Anche Sarah Ferguson non sarebbe persona gradita alla coppia reale. Il processo di ridimensionamento coinvolge anche le nuove generazioni. Le principesse Beatrice di York e Eugenia di York, cugine di William, risultano sempre più defilate dagli eventi ufficiali. La loro assenza dalle celebrazioni pasquali e dal Commonwealth Day ha alimentato interrogativi sul loro ruolo futuro. Secondo indiscrezioni, William avrebbe chiesto alle cugine maggiore trasparenza finanziaria attraverso una revisione etica, proposta che sarebbe stata rifiutata. A complicare ulteriormente la loro posizione, il riemergere dei documenti legati a Epstein, nei quali compaiono riferimenti indiretti anche al loro nome.

Non solo familiari nella lista nera dei principi del Galles

La linea rigorosa del principe William non si limita alla famiglia. Anche rapporti esterni sono stati rivisti. Il raffreddamento nei confronti dell’ex Arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, sarebbe legato alla sua vicinanza ai Sussex. Analoga sorte è toccata al giornalista Tom Bradby, un tempo vicino alla coppia William-Kate ma poi ritenuto troppo vicino a Harry e Meghan. Una serie di decisioni che, secondo osservatori reali, delineano un futuro sovrano determinato a proteggere l’istituzione anche a costo di tagli netti nei rapporti personali.