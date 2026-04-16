Chanel Totti rivede l'ex fidanzato Cristian Babalus

Chanel Totti ha rivisto Cristian Babalus , il suo ex fidanzato. Proprio pochi giorni dopo che è venuta a galla la notizia del tatuaggio a forma di vagina del ragazzo, giovane imprenditore e influencer romano. Galeotta è stata l'inaugurazione a Roma della nuova palestra di Claudio Pallitto , da tempo personal trainer della figlia di Francesco e Ilary Blasi (oltre che fidanzato dell'attrice Micaela Ramazzotti). All'evento erano presenti sia Chanel sia Babalus, che hanno posato con il padrone di casa come provano alcune foto condivise su Instagram. L’episodio ha immediatamente riacceso l’interesse attorno alla coppia, alimentando interrogativi su un possibile riavvicinamento.

Chanel Totti e l'ex fidanzato Cristian Babalus allo stesso evento

Chanel Totti e l'ex fidanzato Cristian Babalus di nuovo insieme? Come spesso accade in questi casi, le interpretazioni si moltiplicano. Da un lato c’è chi ipotizza che tra i due possa esserci ancora un legame, magari mai del tutto interrotto. Dall’altro lato, non manca chi invita alla prudenza. Il silenzio dei diretti interessati contribuisce a mantenere il quadro incerto, lasciando spazio a interpretazioni e speculazioni. La storia tra Chanel e Babalus è stata molto intensa, con tanto di presentazioni in famiglia e viaggi in giro per il mondo. Poi si è improvvisamente interrotta per cause mai svelate del tutto.

Chi è l'ex fidanzato di Chanel Totti, Cristian Babalus

Chanel Totti e Cristian Babalus sono stati insieme per un paio d'anni, dal 2023 al 2025. Una relazione vissuta sui social, tra video e foto insieme. Non sono mancate le vacanze di coppia, anche alla presenza di Ilary Blasi e Bastian Muller. Babalus è un imprenditore romano e tiktoker, poco più grande della giovane Totti. Nonostante la giovane età è già padre di una bambina, Kylie, nata qualche mese prima dell'incontro con Chanel.