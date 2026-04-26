Kate Middleton e il problema alla voce da risolvere prima di diventare Regina

Kate Middleton ha sorpreso tutti con una confessione sincera durante un ricevimento ufficiale a Buckingham Palace, ammettendo quanto per lei siano complicati alcuni appuntamenti pubblici legati alla vita di corte. L’occasione era particolarmente solenne: la commemorazione del centenario della nascita della regina Elisabetta , alla presenza di re Carlo , della regina Camilla , del principe William e di altri membri della royal family. Tra gli invitati, anche rappresentanti delle organizzazioni sostenute dalla sovrana scomparsa e alcuni centenari nati il 21 aprile 1926, lo stesso giorno della defunta regina. Parlando con alcuni ospiti, Kate ha ammesso con spontaneità: "Trovo molto difficile trovarmi in questo tipo di ambienti. Inoltre, ho una voce molto flebile, quindi mi viene sempre detto di parlare un po’ più forte". Le sue parole, registrate da un fan e poi diffuse sui social, sono diventate rapidamente virali, mostrando un lato più umano e vulnerabile della futura regina.

Il problema di Kate Middleton con la voce

Non è la prima volta che Kate Middleton parla del suo tono di voce delicato. In passato aveva raccontato che da bambina il suo soprannome era “Squeak”, ovvero “squittio”, un nomignolo curioso legato agli animali domestici di famiglia. Durante una visita alla sua vecchia scuola nel 2012, Kate spiegò che lei e sua sorella Pippa avevano due cavie: una si chiamava Pip e l’altra proprio Squeak. "Mia sorella si chiamava Pip e io Squeak", raccontò con ironia, ricordando quell’infanzia lontana dai riflettori e dalle rigide regole di Palazzo. Oggi, però, quella voce così lieve rappresenta una piccola sfida quotidiana in un ruolo che richiede presenza scenica, sicurezza e una continua esposizione pubblica.

Kate Middleton e la timidezza mai davvero superata

Le recenti dichiarazioni si inseriscono in un tratto caratteriale che Lady Middleton non ha mai nascosto: la timidezza. Già durante l’intervista per annunciare il fidanzamento con William, nel novembre 2010, aveva raccontato il loro primo incontro con sorprendente sincerità. "Credo di essere diventata rossa in viso quando ti ho incontrato per la prima volta e sono scappata via; mi sentivo così timida in tua presenza", disse allora. Un aspetto che negli anni è emerso più volte anche nei suoi rapporti con il pubblico. Nel 2019, durante una mostra floreale, l’allora Duchessa di Cambridge notò una bambina particolarmente introversa e la portò in disparte per parlarle con calma, confidandole che anche lei, quando si sente timida, cerca luoghi tranquilli dove ritrovare serenità. Un gesto che colpì profondamente la madre della piccola e che confermò quanto Kate conosca bene quel tipo di disagio.

La regola che Kate Middleton continua a infrangere

Secondo la biografa reale Katie Nicholl, la timidezza di Kate affonda le radici già nell’adolescenza. Nel libro Kate: The Future Queen, viene raccontato il difficile periodo vissuto alla Downe House, esclusiva scuola femminile dove, appena tredicenne, avrebbe subito episodi di bullismo. "Timida rispetto ad alcune compagne più estroverse, Kate si chiuse in se stessa", ha scritto Nicholl, descrivendo un ambiente che la giovane Middleton percepiva come distante e ostile. Anche oggi, nonostante il ruolo istituzionale, alcune insicurezze restano. In un documentario del 2016, la Principessa del Galles aveva confessato di infrangere spesso una regola non scritta del protocollo reale: trattenersi troppo a lungo a parlare con le persone. "Tutti in famiglia mi prendono in giro perché passo troppo tempo a chiacchierare. Credo di avere ancora qualcosa da imparare". Una “trasgressione” che, più che un difetto, appare come uno dei tratti che più avvicinano Kate Middleton ai sudditi britannici: la capacità di fermarsi, ascoltare e mostrarsi autentica.