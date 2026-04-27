Maradona Junior divorzia. Il retroscena che scuote Napoli, "l'ex moglie con il migliore amico di lui"

Si sarebbe chiuso definitivamente il matrimonio tra Diego Armando Maradona Junior e Nunzia Pennino . A riportarlo è il giornalista Gabriele Parpiglia, che parla di una rottura ormai ufficiale e di un nuovo capitolo sentimentale già iniziato per lei. Secondo quanto emerso, sarebbe stata proprio Nunzia a decidere di mettere fine alla storia con il figlio del Pibe de Oro, scegliendo di voltare pagina e iniziare una nuova relazione. Una notizia che ha subito acceso il gossip, soprattutto per l’identità dell’uomo che oggi sarebbe al suo fianco. Non si tratterebbe infatti di un volto qualsiasi, ma di una persona molto vicina, almeno in passato, proprio a Diego Junior.

Il nuovo compagno dell'ex moglie di Maradona Junior è Marco Calone

A quanto pare l'ex signora Maradona avrebbe da tempo una liaison con Marco Calone, noto cantante neomelodico e, dettaglio che rende la vicenda ancora più delicata, ex migliore amico proprio di Diego Junior. Un intreccio che inevitabilmente alimenta curiosità e commenti, soprattutto nell’ambiente napoletano dove entrambi sono molto conosciuti. Secondo le indiscrezioni, tra Nunzia e Calone la frequentazione sarebbe ormai evidente e i due non avrebbero più intenzione di nascondersi. A rafforzare i sospetti ci sarebbero anche alcuni segnali social: su Instagram sarebbero infatti comparsi i primi like pubblici del cantante sotto i contenuti di Nunzia, un particolare che per molti follower rappresenterebbe una vera e propria conferma.

A Napoli non si nascondono più: il gossip infiamma i social

Se inizialmente si parlava soltanto di voci di corridoio, oggi la situazione sembrerebbe molto più chiara. A Napoli, raccontano i bene informati, Nunzia Pennino e Marco Calone si mostrerebbero con sempre meno discrezione, lasciando intendere che la relazione sia ormai avviata. Il gossip ha inevitabilmente acceso i social, dove molti utenti commentano soprattutto il rapporto passato tra Calone e Diego Junior. La fine di un amore e l’inizio di un altro diventano così una vicenda ancora più discussa quando in mezzo ci sono amicizie importanti e legami personali così stretti. Per il momento nessuno dei diretti interessati ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma il silenzio, in questi casi, spesso vale più di molte parole.