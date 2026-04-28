Michelle Hunziker parla del nuovo amore: "Con Giulio Berruti ho mollato tutto"

Michelle Hunziker si racconta senza filtri e, per la prima volta, si apre davvero sul rapporto con Giulio Berruti . La conduttrice, protagonista della copertina del settimanale Chi in edicola questa settimana e dal 29 aprile al timone di Tim Battiti Live Spring su Canale 5, ha parlato del suo presente sentimentale con parole molto intense. "Assolutamente sì. Ho mollato tutto. Ho mollato tutte le corazze, tutti i muri di Berlino che avevo costruito intorno a me", ha confessato Michelle, lasciando intendere quanto la relazione con l'attore, ex compagno di Maria Elena Boschi, stia cambiando il suo modo di vivere l’amore. Un’apertura importante, soprattutto considerando il suo passato e le difficoltà che hanno segnato le sue relazioni. "Ho sempre riconosciuto nell’uomo il potenziale di un amore tenero, ma ho necessità di avere accanto una persona risolta e, soprattutto, che mi faccia sentire protetta", ha spiegato. Poi la frase che più di tutte racconta questo nuovo equilibrio: "Sono felice, ma cerco di mantenere protetta questa felicità". Un sentimento vissuto con maggiore consapevolezza, lontano dai riflettori e custodito con discrezione.

Il legame con Eros Ramazzotti: "È la persona migliore che conosca"

Michelle Hunziker ha parlato anche del rapporto speciale con l’ex marito Eros Ramazzotti, con cui continua a condividere un legame fortissimo. "Eros è la mia persona preferita. Fa parte della mia vita, della mia famiglia, gli vorrò sempre bene, guai a chi me lo tocca", ha affermato con grande affetto. Parole che confermano quanto il loro rapporto si sia trasformato nel tempo, diventando qualcosa di ancora più profondo. "Siamo come fratelli e siamo collegati da un affetto profondo che si è evoluto nel tempo e che auguro a tutti quanti di poter vivere". Michelle ha anche parlato della musica, elemento centrale della sua vita e oggi protagonista del suo nuovo impegno televisivo. "La musica fa parte della mia vita da sempre. Mio padre suonava il pianoforte, mio fratello ha studiato al Conservatorio, in famiglia sappiamo tutti cantare".

Il dolore della setta e il grazie ad Antonio Ricci

Tra i passaggi più delicati dell’intervista, la Hunziker è tornata su uno dei momenti più difficili della sua vita: il periodo in cui faceva parte di una setta che influenzava profondamente le sue decisioni personali e professionali. "Con Zelig mi era stato consigliato di lasciare sul più bello, all’apice, perché ero in una situazione personale terribile", ha ricordato. Una scelta che ancora oggi definisce dolorosa: "Per me è stato un lutto staccarmi da Zelig sul più bello". Secondo quanto raccontato dalla conduttrice, il disegno di chi la seguiva era quello di abbandonare tutto prima che potesse esaurirsi: "Le cose andavano lasciate sul più bello per non vederle finire". Infine, un pensiero speciale per Antonio Ricci, che le è stato vicino nei momenti più complicati, tanto da volerla prima a Paperissima e poi a Striscia la Notizia. "Sarò eternamente grata ad Antonio. Nel mio momento di più grande difficoltà mi ha tutelato, mi ha assistito". E ha rammentato una sua frase rimasta celebre: "Quando dicevano che ero posseduta dal diavolo, lui disse: “Se la Hunziker è il diavolo, io sto col diavolo”". Un gesto che Michelle non ha mai dimenticato.