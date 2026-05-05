Maradona Junior, l'ex moglie e il migliore amico: spuntano nuovi dettagli sul divorzio inaspettato

Novità sulla separazione tra Diego Armando Maradona Junior e Nunzia Pennino . Dopo aver spifferato che il matrimonio tra i due è ormai giunto al capolinea, il giornalista Gabriele Parpiglia ha svelato altri retroscena a riguardo. La coppia sarebbe entrata in crisi nel 2024 e da allora si sarebbe allontanata sempre più. "Le voci girano da tempo, ma è a giugno 2025 che la cosa esplode. Si parla apertamente di crisi pesantissima. Lui non si vede più sui social, lei continua a esserci, ma senza di lui. Noi lo sappiamo: separazione. - racconta il giornalista nella sua newsletter - Fine del matrimonio. In mezzo a tutto questo, c’è un altro elemento che avevamo anticipato: Diego Jr lascia l’Italia. Si trasferisce in Spagna, alle Canarie, dove allena una squadra locale. È un gesto che sa di fuga, di ricominciare da un’altra parte, lontano dal rumore di fondo di Napoli, dove ogni bar è un sondaggio e ogni pizzeria una conferenza stampa non richiesta. Per la prima volta, l’immagine della “famiglia perfetta Maradona Jr – Pennino” scricchiola pubblicamente".

La fine del matrimonio di Diego Armando Maradona Junior

Nell'ottobre 2025, Diego Maradona Junior ha provato a parlare della situazione: “Abbiamo avuto problemi, sì. Ma nessuno può sostituire mia moglie. Combatterò per lei e per i miei figli fino all’ultimo giorno della mia vita". Problemi che però non sarebbero mai stati recuperati, tanto che i due hanno deciso di lasciarsi ufficialmente. E Nunzia Pennino si è legata ad un altro uomo: il cantante neomelodico Marco Calone. "L’amore tra Nunzia e Diego era finito da tempo. Si lasciano a ottobre 2025, quando Diego va via di casa ufficialmente e inizia la causa di separazione tra i due – oggi sono ufficialmente separati. - riporta ancora Parpiglia - In quel momento il cuore di Nunzia batteva già per Marco, ma attenzione, con Diego la storia era finita ben prima. Lui viveva in casa della madre Cristiana Sinagra da quasi un anno e tornava a casa da Nunzia per vedere i figli. Lui le ha provate tutte per riconquistarla, ma niente. Nunzia era già lontana, da tempo, da prima dell’arrivo di Marco. Perché la crisi tra i due, come ricostruito, scoppia all’inizio del 2024".

Maradona Junior e Marco Calone erano migliori amici?

A detta di Parpiglia, inoltre, Diego e Calone non erano migliori amici come insinuato da qualcuno: "È un’amicizia con una durata di tre mesi totali di frequentazione e di conseguenza, Calone non ha tradito “il suo migliore amico”. Sì, direte voi, hanno trascorso delle vacanze insieme. Le foto del viaggio fatto a luglio del 2024 (ai tempi Marco era con la sua ex, Giulia) a Ibiza, possono essere già un indizio. Ma per nostre info, in quel momento la storia non c’era, non era ancora iniziata. Oggi Marco e Nunzia si amano alla luce del sole e Diego e Marco restano due conoscenti". Ad oggi nessun commento è arrivato dai diretti interessati. Maradona Junior e Nunzia sono convolati a nozze nel 2017 - il rito è stato trasmesso in diretta su Canale 5 - e hanno avuto due figli: Diego Matias (2018) e India Nicole (2019).