Andrea Iannone e Rocio Munoz Morales si sono lasciati, i motivi  

Sarebbe giunta al capolinea la relazione tra Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales . A riferirlo è Giuseppe Candela nella rubrica “C’è Chi dice” del settimanale Chi, in edicola dal 13 maggio. Un epilogo che, se confermato, segnerebbe un nuovo capitolo sentimentale complicato per l’attrice spagnola, già al centro del gossip dopo la fine della lunga relazione con Raoul Bova. Le voci, sempre più insistenti, parlano di una rottura ormai definitiva.

Una storia mai davvero decollata

Più che una relazione consolidata, quella tra Iannone e Muñoz Morales sarebbe stata, fin dall’inizio, una frequentazione fragile e incerta. Già a marzo erano emersi i primi segnali di difficoltà, nonostante le apparenze di un legame sereno. Dietro l’immagine di una storia “a gonfie vele”, la fiamma non avrebbe mai attecchito davvero. A contribuire al raffreddamento, anche indiscrezioni su presunti flirt dell’attrice, mai confermati. D’altronde, era stata la stessa attrice e ballerina spagnola a smorzare gli entusiasmi in un’intervista a Vanity Fair Italia: "Ci conosciamo da pochissimo", aveva dichiarato, sottolineando la cautela nel definire il rapporto. Parole che lasciavano intendere un legame ancora acerbo, durato complessivamente meno di sei mesi.

Dal primo avvistamento ai dubbi finali

Il primo avvistamento della coppia risale a gennaio, quando proprio il settimanale Chi pubblicò le immagini dei due insieme in un resort in Franciacorta, ufficializzando di fatto il flirt. Anche in quell’occasione, Rocio aveva confermato l’incontro, avvenuto casualmente a Madrid, ribadendo però la natura ancora embrionale della conoscenza. Oggi, alla luce delle nuove indiscrezioni, resta una domanda: è davvero finita o si tratta dell’ennesimo capitolo di una storia che non è mai riuscita a prendere il volo?