Alvise Rigo rompe il silenzio: "Con Elisabetta Canalis è finita"

Per Alvise Rigo , il momento è di quelli decisivi. L’attore, sempre più presente anche in produzioni internazionali, si racconta al settimanale Chi mentre si prepara a una serie di nuovi progetti. Tra questi, il film Crave, dove interpreterà un vampiro accanto a Jason Isaacs, e Masterplan, che lo vedrà condividere la scena con Stanley Tucci. Ma è soprattutto il ritorno sul set di Ferzan Ozpetek a segnare una tappa importante. A giugno inizieranno infatti le riprese di Nella gioia e nel dolore, atteso nelle sale a Natale, con un cast corale che comprende Vanessa Scalera, Sabrina Ferilli, Luca Argentero, Mara Venier e Geppi Cucciari. Eppure, nonostante il percorso artistico in ascesa, Rigo mantiene una certa distanza dal mondo della recitazione: "Faccio ancora fatica ad attribuirmi la parola “attore”. Dentro di me resto uno sportivo", confessa, ricordando il suo passato nel rugby.

"Con Elisabetta Canalis grande sintonia, ma è finita"

Nel corso dell’intervista, Alvise Rigo affronta anche il capitolo sentimentale, a partire dalla relazione con Elisabetta Canalis, nata durante le riprese del programma Physical Italia: da 100 a 1 per Netflix. "Tra noi c’è stata sintonia sin dal primo giorno", racconta l’attore. "Abbiamo lavorato a stretto contatto, tra sfide individuali e di squadra, con una grande compatibilità. E il resto... lo sappiamo già". Un legame che, tuttavia, appartiene ormai al passato: "Di lei mi è piaciuto tutto, il carattere, la persona che è. Però è finita, come tutti sanno". Parole misurate, senza strappi, che restituiscono il ritratto di una relazione conclusa senza clamori, nel solco di una discrezione che Rigo rivendica apertamente.

Il gossip su Shaila Gatta e la scelta della riservatezza

A chi gli chiede del presunto flirt con Shaila Gatta, Rigo risponde con fermezza: "È semplicemente una collega di lavoro. Niente di più". Gli incontri frequenti sarebbero legati soltanto alla partecipazione a eventi sponsorizzati dagli stessi brand. Oggi, chiarisce, è "single e concentrato sul lavoro". Una posizione che si accompagna a una visione precisa del rapporto con il gossip: "Nessuna notizia personale è mai partita da me. Tengo a preservare la mia vita privata e quella delle persone con cui sto". E ancora: "Se mi innamoro di qualcuno di famoso, mi comporto con rispetto e dignità, senza invischiarmi in dibattiti fini a se stessi".