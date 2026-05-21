Mike Tyson ricorda il giorno in cui ha beccato sua moglie con Brad Pitt

Mike Tyson torna su uno degli episodi più chiacchierati della sua vita privata. L’ex campione del mondo dei pesi massimi, ospite del podcast This Past Weekend, ha ricordato il giorno in cui sorprese Brad Pitt a casa della sua allora moglie Robin Givens, nel periodo in cui il loro matrimonio era ormai al capolinea. Una scena diventata negli anni quasi leggendaria, anche per il personaggio coinvolto: da una parte Iron Mike , all’epoca considerato l’uomo più temuto del pianeta, dall’altra un giovane Brad Pitt ancora lontano dall’essere la superstar di Hollywood conosciuta oggi. “Lui non me l’ha portata via”, ha chiarito Tyson. “Io e Robin stavamo già divorziando” . Poi il racconto, condito dal solito stile diretto e senza filtri: “Andai a casa sua, ma non c’era nessuno. Poco dopo la vidi arrivare con la BMW che le avevo regalato. Pensavo fosse con uno dei colleghi della sitcom Head of the Class… invece era Brad Pitt”. Il dettaglio che diverte Tyson ancora oggi è che il futuro attore premio Oscar, allora, non fosse ancora famoso: “Non avevo idea di chi fosse. Non era ancora Brad Pitt… non aveva neanche una macchina”.

“Sembrava un vagabondo da spiaggia”: la frecciata di Iron Mike

Tyson non ha esitato a lanciare una stoccata ironica all’attore. “Sembrava un po’ fatto, come un vagabondo da spiaggia, un nerd”, ha raccontato sorridendo. Un’immagine lontanissima da quella del sex symbol che negli anni Novanta ha poi conquistato Hollywood. Tyson ha dunque ricordato il momento in cui Pitt si rese conto di avere davanti il campione dei massimi: “Avreste dovuto vedere la sua faccia. Sembrava si stesse preparando a ricevere l’estrema unzione”. Parole che fanno capire quanto fosse intimidatoria la presenza di Tyson in quel periodo. Nel 1989 il pugile dominava il ring mondiale e la sua fama andava ben oltre lo sport. La sola idea di trovarselo davanti, per chiunque, poteva mettere paura. Nella sua autobiografia del 2013, Tyson aveva già raccontato quel momento, aggiungendo un dettaglio destinato a fare rumore: “Ogni giorno andavo a casa di Robin per fare sesso con lei. Quel giorno però qualcuno mi aveva preceduto. Credo che Brad Pitt fosse arrivato prima di me”.

Robin Givens conferma tutto, ma smentisce il dettaglio più clamoroso

A distanza di anni anche Robin Givens ha confermato l’episodio, pur negando la versione più esplosiva della storia. L’attrice, intervenuta nel programma Watch What Happens Live con Andy Cohen, aveva infatti chiarito che Tyson non sorprese mai lei e Brad Pitt a letto insieme. “Non è mai successo”, spiegò con fermezza. Il matrimonio tra Tyson e Givens durò appena un anno, dal 1988 al 1989, e si concluse tra polemiche e accuse pesantissime. L’attrice chiese il divorzio sostenendo di temere per la propria incolumità e denunciando presunte violenze da parte dell’ex pugile.